Közélet

Raši: Novemberben kerülnek sorra a miniszterek elleni bizalmatlansági indítványok

Richard Raši
TASR-felvétel
tasr
TASR

A november 25-én kezdődő rendes parlamenti ülésen kerülnek sorra az egyes miniszterek ellen benyújtott ellenzéki bizalmatlansági indítványok. Rendkívüli ülések emiatt nem lesznek meghirdetve – jelentette ki Richard Raši (Hlas) házelnök. 

Az indítványok folyamatos halasztgatása miatti ellenzéki bírálatokat visszautasítja, mondván, a kormánypártoknak jogukban áll a saját prioritásaik szerint meghatározni a parlamenti ülések programját, a nemrég lezárult ülésen pedig a költségvetés elfogadása volt a legfontosabb.

„A kedden (október 28.) megszavazott határozat szerint minden napirendi pont, amelyről nem tárgyalt a parlament a 40. ülésszakon, átkerül a következő ülésszak programjába, beleértve a miniszterek elleni bizalmatlansági indítványokat. Ez világos válasz arra a kérdésre, mikor kerülnek sorra ezek a javaslatok, ezt szavazták meg a képviselők” – jegyezte meg Raši.

„Most az állami költségvetés elfogadása élvezett teljes prioritást, hiszen kulcsfontosságú az állam működése szempontjából” – tette hozzá. Emellett hangsúlyozta, hogy az ellenzéki obstrukciók hátráltatták az ülés menetét. „A kormánypártok tehát felelős hozzáállást tanúsítottak: az állam számára kulcsfontosságú kérdések voltak megvitatva, a többi napirendi pont pedig novemberben kerül sorra” zárta a házelnök.

Az ülés kedden fejeződött be, a maradék napirendi pontok átkerültek novemberre, a miniszterek elleni bizalmatlansági indítványok szintén. Ezek között van, amelyiket még januárban terjesztett be az ellenzék, és a folyamatos halogatást a kormánypártok arroganciájának tartja.

Richard Raši
parlament
bizalmatlansági indítvány
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?