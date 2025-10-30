Raši: Novemberben kerülnek sorra a miniszterek elleni bizalmatlansági indítványok

Az indítványok folyamatos halasztgatása miatti ellenzéki bírálatokat visszautasítja, mondván, a kormánypártoknak jogukban áll a saját prioritásaik szerint meghatározni a parlamenti ülések programját, a nemrég lezárult ülésen pedig a költségvetés elfogadása volt a legfontosabb.

„A kedden (október 28.) megszavazott határozat szerint minden napirendi pont, amelyről nem tárgyalt a parlament a 40. ülésszakon, átkerül a következő ülésszak programjába, beleértve a miniszterek elleni bizalmatlansági indítványokat. Ez világos válasz arra a kérdésre, mikor kerülnek sorra ezek a javaslatok, ezt szavazták meg a képviselők” – jegyezte meg Raši.

„Most az állami költségvetés elfogadása élvezett teljes prioritást, hiszen kulcsfontosságú az állam működése szempontjából” – tette hozzá. Emellett hangsúlyozta, hogy az ellenzéki obstrukciók hátráltatták az ülés menetét. „A kormánypártok tehát felelős hozzáállást tanúsítottak: az állam számára kulcsfontosságú kérdések voltak megvitatva, a többi napirendi pont pedig novemberben kerül sorra” zárta a házelnök.

Az ülés kedden fejeződött be, a maradék napirendi pontok átkerültek novemberre, a miniszterek elleni bizalmatlansági indítványok szintén. Ezek között van, amelyiket még januárban terjesztett be az ellenzék, és a folyamatos halogatást a kormánypártok arroganciájának tartja.