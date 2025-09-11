Pozitívumokat is lát a Szlovák Államvasutak (ŽSR) az alkalmazottak tömeges elbocsátásában. Az ebből származó megtakarítást béremelésre és a munkakörülmények javítására akarja fordítani – tájékoztatott Petra Lániková, a ŽSR szóvivője.
Pozitívumokat is lát a vasút a tömeges elbocsátásban
„A konszolidációs intézkedések keretében bejelentett csoportos elbocsátás segít optimalizálni a kiadásokat, és emellett továbbra is folytatódik a toborzás, mivel a vasútnál is vannak hiányszakmák, és további szakképzett munkaerőre van szükség. A legtöbb ilyen betöltetlen munkahely, 284 a nagyszombati (Trnava) régióban van” – közölte a ŽSR.
Nagyszombat megyében az elmúlt fél évben összesen 126 embert vett fel a vasút, de országszerte folyik a toborzás, főleg pályamunkásokat, váltóőröket, forgalmistákat, tolatókat és mozdonyvezetőket alkalmaztak az elmúlt időszakban. „A toborzási eredményeket sikernek tartjuk, főleg ha figyelembe vesszük a jelenlegi munkapiaci viszonyokat” – tette hozzá a vasút.
A társaság augusztus elején jelentette be a csoportos elbocsátást, körülbelül 300 alkalmazottjának mondott fel.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.