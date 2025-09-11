Pozitívumokat is lát a vasút a tömeges elbocsátásban

Közélet

Pozitívumokat is lát a Szlovák Államvasutak (ŽSR) az alkalmazottak tömeges elbocsátásában. Az ebből származó megtakarítást béremelésre és a munkakörülmények javítására akarja fordítani – tájékoztatott Petra Lániková, a ŽSR szóvivője.

„A konszolidációs intézkedések keretében bejelentett csoportos elbocsátás segít optimalizálni a kiadásokat, és emellett továbbra is folytatódik a toborzás, mivel a vasútnál is vannak hiányszakmák, és további szakképzett munkaerőre van szükség. A legtöbb ilyen betöltetlen munkahely, 284 a nagyszombati (Trnava) régióban van” – közölte a ŽSR.

Nagyszombat megyében az elmúlt fél évben összesen 126 embert vett fel a vasút, de országszerte folyik a toborzás, főleg pályamunkásokat, váltóőröket, forgalmistákat, tolatókat és mozdonyvezetőket alkalmaztak az elmúlt időszakban. „A toborzási eredményeket sikernek tartjuk, főleg ha figyelembe vesszük a jelenlegi munkapiaci viszonyokat” – tette hozzá a vasút.

A társaság augusztus elején jelentette be a csoportos elbocsátást, körülbelül 300 alkalmazottjának mondott fel.

