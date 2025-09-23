Plágium lehet Pavol Gašpar SIS-főnök diplomamunkája

A lap összesen négy forrást talált, amelyek egyszerűen át lettek emelve, és a dolgozat kétharmadát teszik ki, emellett két forrást a szerző sehol sem jelölt meg. A titkosszolgálat vezetője a pozsonyi Páneurópai Főiskolán hallgatott jogot, és 2011-ben végzett.

A Sme hozzáteszi, hogy a munkában nincs saját kutatás, és a diplomamunka fennmaradó egyharmadánál sem lehet biztosra mondani, hogy Gašpar saját kezűleg írta volna. „A szöveg általános és elméleti jellegű” – olvasható a lap cikkében.

Pavol Gašpar szerint alaptalan vádaskodásról van szó, és semmilyen kivetnivaló sincs a történetben. „A diplomamunkám és a szakdolgozatom rendben vannak, átmentek a bírálaton és a bizottság előtti védésen” – közölte az SIS igazgatója.