Közélet

Plágium lehet Pavol Gašpar SIS-főnök diplomamunkája

Pavol Gašpar
TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A SME értesülései szerint a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatójának korrupcióról szóló diplomamunkája plágium, Gašpar egész fejezeteket másolhatott át.

A lap összesen négy forrást talált, amelyek egyszerűen át lettek emelve, és a dolgozat kétharmadát teszik ki, emellett két forrást a szerző sehol sem jelölt meg. A titkosszolgálat vezetője a pozsonyi Páneurópai Főiskolán hallgatott jogot, és 2011-ben végzett.

A Sme hozzáteszi, hogy a munkában nincs saját kutatás, és a diplomamunka fennmaradó egyharmadánál sem lehet biztosra mondani, hogy Gašpar saját kezűleg írta volna. „A szöveg általános és elméleti jellegű” – olvasható a lap cikkében.

Pavol Gašpar szerint alaptalan vádaskodásról van szó, és semmilyen kivetnivaló sincs a történetben. „A diplomamunkám és a szakdolgozatom rendben vannak, átmentek a bírálaton és a bizottság előtti védésen” – közölte az SIS igazgatója.

plágium
SIS
Pavol Gašpar
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?