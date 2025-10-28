Pellegrinin akadhat meg Huliak kaszinótörvénye

Pellegrini egy keddi koszorúzáson jelezte, hogy szándékában áll a tervezet megvétózása. Az államfőnek problémája van a törvényjavaslat szövegezésével, de nem tetszik neki az sem, hogy a törvényt mindössze 71 szavazattal fogadta el a parlament. Az elnök szerint ha a szerencsejátékról szóló szabályozás valóban a kormánykoalíció prioritásának számít, akkor a három párt össze tud szedni 76 voksot.

Az elnök kora délutáni döntése még nem végleges – elvben tizenöt napja van a vétóra.

A javaslat sikere egy újratárgyaláson kétséges – az SNS már a sorsdöntő szavazásnál sem támogatta Huliak tervezetét, ezzel azonosult a járványügyi biztosként ismert Peter Kotlár elutasító álláspontjával. A párt maga is kérte Pellegrinitől a tervezet megvétózását a hétvégén.

Furcsa értelmezés

Az elfogadott törvénnyel kapcsolatos legfontosabb kérdés, hogy pontosan milyen hatásköröket biztosít az önkormányzatnak a helyi kaszinók és játéktermek üzemeltetésével kapcsolatban. A jogi olvasat homályos. Míg a kormánypártok állítják, hogy a települések továbbra is megtagadhatják a kaszinók működési engedélyének meghosszabbítását, az ellenzék szerint erről nincs szó: a törvény szövegéből mindössze az következik, hogy a településeknek állásfoglalást kell készíteniük és beterjeszteniük a szándékukról – ennek pedig az engedélyezésre nincs hatása.

A huzavona biztosan nem hiányzik a tervezet beterjesztőjének, Rudolf Huliaknak. Az eredetileg az SNS-frakcióban politizáló, majd a kiválása után független idegenforgalmi és sportminiszterként ténykedő politikus azt szerette volna, ha rögtön hétfőn érvénybe lép a szabályozás.

Egyes feltételezések szerint Huliak célja a tervezettel az volt, hogy több kaszinót is beszervezzen a Tipos állami szerencsejátékos vállalat alá, amelyek küszködnek az engedélyek meghosszabbításával. Az egyik ilyen kulcsfontosságú kaszinó Pozsonyban üzemel, az OC Danubia épületében.

A főváros szívesen bezáratná a létesítményt, amennyiben viszont érvénybe lépne a törvény, a kaszinó az elfogadott változat szerint legalább fél évig működhetne, október végétől számítva. Az érvényes szlovákiai szabályozások alapján a települések saját hatáskörben bezárathatják a kaszinókat a működési engedélyük meghosszabbításának megtagadásával, jelenleg 209 településen van érvényben tilalom. Huliak a tervek szerint legalább öt kaszinót szeretne átemelni a Tipos kötelékébe és megmenteni.

Több, a sajtóban megjelenő információ szerint a miniszter külső tanácsadókra is hallgathatott, mikor beterjesztette a tervezetet. Az egyik ilyen lobbicsoport a Ľudovít Makó vállalkozó mögött álló, országos kaszinóhálózatot működtető Eurogold.

Tömegeknek nem tetszik

Míg az SNS rendszerszintű és átfogó megoldást akar – szembemenve a párt egykori parlamenti képviselőjével – az ellenzék következetesen elutasítja a kaszinótörvényt. Igaz, a pártok hiányoztak a múlt heti szavazásról: amennyiben az ellenzék jelen van a voksoláson, az SNS nélkül szerzett 71 képviselői szavazat nem bizonyul elegendőnek a többséghez.

Pozsonyban több, mint százezer aláírást gyűjtöttek a helyi kaszinók felszámolására indított petíció keretén belül. A kezdeményezés miatt gyakorlatilag az összes kaszinó eltűnt a fővárosból – kivéve a Danubia épületében üzemelő létesítményt.

Az ellenzéki pártok szerint Huliak javaslata kikövezné az utat ahhoz, hogy a Tipos a saját hatáskörében, megkerülve az önkormányzatok véleményét kaszinókat üzemeltessen bárhol az országban.