Pellegrini: Szlovákia nem fogja blokkolni a NATO-döntést a védelmi kiadások emeléséről

Megegyeztek a parlamenti pártok, hogy Szlovákia nem fogja blokkolni a NATO védelmi kiádásainak növelését. A védelmi kiadásokról a Peter Pellegrini által összehívott kerekasztal-megbeszélésen tárgyaltak. Abban azonban nincs konszenzus, hogy Szlovákia mennyivel növelné saját kiadásait.

Szlovákiának az utolsó napig tárgyalnia kell, de végül egyedüli államként nem akadályozhatja a konszenzust

– ismertette a találkozó eredményét Peter Pellegrini.

A köztársasági elnök szerint a védelmi kiadások emelkedése fokozatos lesz, egy évtizedig is elhúzódhat, arról azonban nem beszélt, hogy mekkora növelést tart elképzelhetőnek. Hangsúlyozta azonban, hogy a védelmi kiadásokba az úgynevezett kettős célú, a védelmi és a civil célokat egyaránt szolgáló beruházásokat is be kell számítani. A kiadások növelését egyedül Andrej Danko, az SNS elnöke ellenzi, de ő is elfogadta, hogy Szlovákiának nem kellene megtörni a NATO-tagok konszenzusát.

Rutte a GDP 5 százalékát kéri a védelemre

Az államfő a jövő heti, hágai NATO-csúcsra készül, ahol Mark Rutte NATO-főtitkár javaslatáról tárgyalnak majd, aki azt kéri a tagállamoktól, hogy a védelmi kiadásaikat GDP-arányosan 5 százalékra növeljék.

A köztársasági elnök elvben már egyetértett a javaslattal, Robert Kaliňák védelmi miniszter is így szavazott a NATO védelmi minisztereinek május végi tanácskozásán.

Az ellenzéki pártok elvben szintén támogatják a kiadások növelését, de szigorúbb ellenőrzést és pontos tervet követelnek a védelmi beruházásokra vonatkozóan.

Pellegrini: Konszenzust kell keresni

Az államfő úgy látja, a szlovák politika számára fontos témának kell lennie az ország biztonságának, szerinte ebben konszenzust kellene létrehozni. „Azért hívtam össze a kerekasztalt, hogy megpróbáljuk azt kideríteni, legalább a biztonság kérdésében képesek vagyunk-e valamilyen közös nevezőt találni” – mondta a köztársasági elnök. Szerinte nem azért kell garantálni az ország biztonságát, mert Donald Trump vagy Mark Rutte akarja, hanem azért, mert az emberek ezt akarják.

Ne csússzunk bele olyan sekélyes vitákba, hogy azért fegyverkezünk, mert háborúzni akarunk

– mondta Pellegrini.

Az államfőt a hágai csúcstalálkozóra elkíséri Robert Kaliňák és Juraj Blanár külügyminiszter is (mindketten Smer).

Pellegrini szerint definiálni kell a fejlesztési célokat, és ennek megfelelően kell emelni a finanszírozás összegét, de csak fokozatosan, 10 éves horizonttal. „Az emelés nem azt jelenti, hogy jövő évtől drasztikusan nőni fognak a katonai kiadások” – mondta Pellegrini, aki szerint ebben a kérdésben az ellenzék és a kormányoldal is egyetértett.

A kiadások nagy részét szerinte civil célra is használható fejlesztésekre kell fordítani. „Az ország a NATO keleti határán fekszik, az infrastruktúra minősége rendkívül fontos” – jelentette ki a köztársasági elnök.

Szerinte nem csak Szlovákia kéri a védelmi kiadások növelésének elhúzását. „Nagyon erős partnereink vannak, nagy gazdaságok, hatalmak, amelyek szintén támogatják a kiadások növelésének elhúzását és a duális projekteket” – mondta Pellegrini.

Tájékoztatott arról is, hogy Kaliňák minden pártnak átadta a hadsereg modernizációjának tervét, amely 2030-ig szól. „Ezt még az előző kormány hagyta jóvá, és előkészületben van egy kerekasztal létrehozása, amely szakemberekkel vitatná meg a szükséges fejlesztéseket” – mondta a köztársasági elnök. Az ellenzék kifejezetten kérte, hogy ellenőrizni tudja a Kaliňák által végrehajtott fejlesztéseket.