Peter Pellegrini köztársasági elnök szerdán elítélte a lengyel légtér megsértését, amelyet orosz drónokkal követtek el a múlt éjszaka. Szlovákia határozottan kiáll szomszédja és szövetségese, Lengyelország mellett – írta az államfő a közösségi médiában. Hangsúlyozta továbbá, hogy meg kell erősíteni a NATO légvédelmét.
Pellegrini: Szlovákia határozottan kiáll Lengyelország mellett
„Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy ilyen súlyosan megsértsék közös biztonságunkat. Kapcsolatban vagyunk Lengyelországgal és szövetségeseinkkel, hogy nyugodtan elemezzük a helyzetet” – mondta Pellegrini. „További erőfeszítéseket kell tennünk a NATO légvédelmének megerősítésére és a keleti szárny védelmében” – tette hozzá az államfő.
Pellegrini Japánban tett korábbi látogatása során a feszültség enyhítésére szólított fel, és felhívta a figyelmet arra, hogy Szlovákiának nincs légvédelme.
„Szeretnék rámutatni ismét arra, amit nagyon gyakran hangoztatok, hogy milyen veszélyes helyzetben van ma Szlovákia, mivel nincs légvédelme” – mondta az államfő. Pellegrini szerint a légvédelem hiánya biztonsági kockázatot jelent, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy Szlovákia beszerezzen egy ilyen rendszert.
A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közölte, hogy az éjszakai orosz dróntámadás során legalább 19 esetben sértették meg Lengyelország légterét. Három drónt lelőtt a lengyel és a szövetséges légierő. A NATO-tagállamok Lengyelország kérésére szerdán konzultációt folytattak az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkelye alapján.
