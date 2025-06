Pellegrini nem szeretné, ha a Hlas nagyon hasonlítana a Smerre

Peter Pellegrini köztársasági elnök vasárnap is bírálta a kormány külpolitikáját. Állítja, hogy ő is a „négy égtáj” külpolitika híve, de ezt jobb módszerekkel kellene végrehajtani.

Minél jobb kapcsolatai vannak Szlovákiának az Európai Unió nagyobb országaival, annál inkább képes befolyásolni azok döntéseit

- mondta Pellegrini a Joj televízió vasárnapi vitaműsorában.

Pellegrini már a szerdai évértékelő beszédében is bírálta a kormány külpolitikáját, mert szerinte az “megfeledkezik” a nyugati partnereinkről. „Ugyanakkor emlékeztetnem kell, hogy a négy égtáj egyike a nyugat, amely nem kophat ki a külpolitikánkból. A nyugat nem csak egy egyszerű égtáj, az a legfontosabb” - üzente Pellegrini a kormánynak.

Kifogásolta azt is, hogy a kormány egyre inkább épít az ellenségkeresésre, lassan mindenkivel „harcban áll”.

Mindezt, amiért a szuverén külpolitika keretében küzdünk, lehet magas szintű baráti és korrekt módon is csinálni. Nem kell, hogy ez mindig harc legyen

– mondta Pellegrini. Meg van győződve arról, hogy szuverén külpolitikát úgy is lehet folytatni, hogy a nyugati vezetők Szlovákiát jó partnernek és barátnak tekintsék.

Egyelőre nem megy Kijevbe

A köztársasági elnök csak akkor akar ellátogatni az Ukrajnába,ha a látogatás pozitív üzenettel vagy eredménnyel jár.

Készen állok Kijevbe utazni, amint az út úgy van előkészítve, hogy annak eredményeként olyan megállapodás születik, amelyből nemcsak Ukrajna, hanem Szlovákia is profitálhat

– jegyezte meg Pellegrini. Hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel gyakran találkozik.

Az államfő beszélt az uniós képviselők szlovákiai misszióiról is, úgy látja, ezek a jogilag megalapozottak, de látja bennük a politikát is. „Igaz, hogy a Szlovákiába irányuló missziókból egyfajta furcsa hagyomány alakult ki, amikor is hiperkritikus módon jönnek ide megfigyelni a helyzetet. Nem vagyok biztos benne, hogy más országokat, ahol szintén nem teljesen pozitív dolgok történnek, ugyanilyen kritikus szemmel néznek-e” – állapította meg az elnök.