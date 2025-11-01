Fotó: Facebook/Peter Pellegrini
Pellegrini: Mindenszentek és halottak napja alkalom a csendes elmélkedésre
A mindenszentek és halottak napja alkalmat ad arra, hogy lelassítsunk, és mélyebben megemlékezzünk elhunyt szeretteinkről – írta Peter Pellegrini államfő közösségi oldalán.
„Kívánom mindannyiunknak, hogy sikerüljön ezeket az ünnepi napokat csendes elmélkedésben megélni, felidézni életünk legértékesebb embereiről a legszebb emlékeket, és más szemmel tekinteni a világra, mint a hétköznapokon”
– írta az államfő.
