Pellegrini: Mindenszentek és halottak napja alkalom a csendes elmélkedésre

Peter Pellegrini

Fotó: Facebook/Peter Pellegrini

A mindenszentek és halottak napja alkalmat ad arra, hogy lelassítsunk, és mélyebben megemlékezzünk elhunyt szeretteinkről – írta Peter Pellegrini államfő közösségi oldalán.

„Kívánom mindannyiunknak, hogy sikerüljön ezeket az ünnepi napokat csendes elmélkedésben megélni, felidézni életünk legértékesebb embereiről a legszebb emlékeket, és más szemmel tekinteni a világra, mint a hétköznapokon” 

– írta az államfő.

