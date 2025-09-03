Pellegrini: Ha tetszik, ha nem, a vakcinaelemzés eredményeit el kell fogadni

Pellegrini szerdán az elnöki palotában fogadta az SAV elnökét, Martin Venhartot, aki ismertette az államfővel az mRNS alapú vakcinák biztonságáról szóló elemzés eredményeit. A találkozót maga Venhart kezdeményezte, miután Kotlár nyilvánosan is kétségbe vonta a még be sem mutatott elemzés hitelességét.

A kormány július végéig adott időt az SAV Biogyógyászati Központjának a kutatás elkészítésére, és a tudósok tartották is magukat a határidőhöz, de a kormány még egy hónap elteltével sem foglalkozott a dokumentummal. Az SAV ezért a köztársasági elnökhöz fordult.

Pellegrini szerint nincs értelme megkérdőjelezni az eredményeket

Pellegrini a szerdai sajtótájékoztatóján kiállt az SAV mellett. Hangsúlyozta, az akadémia az ország legfejlettebb tudományos-technikai intézménye, ahol a legelismertebb tudósok dolgoznak. Éppen ezért nincs értelme kétségbe vonni a vakcinaelemzés eredményeit, akár tetszik az embereknek, akár nem. Hozzátette, diskurzust ugyan lehet folytatni róla, de csakis szakmai szinten érdemes, és hangsúlyosan elutasítja, hogy az SAV-t belerángassák a politikai vitákba.

„Az akadémia mindig is a politikai harcok felett állt, ennek így is kell maradnia”

– szögezte le az államfő.

Kotlárt bírálja

Pellegrini a sajtótájékoztatón odaszúrt Kotlárnak is, akit bár a tudományos közeg élesen bírál, Robert Fico (Smer) miniszterelnök hallani sem akar a távozásáról. A köztársasági elnök kiemelte, a kormány azért nevezte ki Kotlárt a kormánybiztosi pozícióba, hogy felülvizsgálja a koronavírus-járvány idején hozott óvintézkedések hatékonyságát. Ez azt jelenti, hogy egy jelentést kellett volna elkészítenie arról, mely intézkedések voltak hatékonyak, melyek voltak teljesen értelmetlenek, sőt, egyenesen károsak. Kotlárt 2024 januárjában nevezték ki a kormánybiztosnak.

„A mai napig nincs az asztalomon semmilyen útmutató, amely használható lehetne, ha Szlovákiát még egyszer ilyen járvány sújtaná”

– jelentette ki az államfő, hozzátéve, Kotlár ehelyett a vakcinák összetételével van elfoglalva.