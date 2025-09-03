Martin Venhart, az SAV elnöke és Peter Pellegrini köztársasági elnök
Pellegrini: Ha tetszik, ha nem, a vakcinaelemzés eredményeit el kell fogadni
Peter Pellegrini köztársasági elnök kiállt a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) vakcinaelemzése mellett, amely cáfolja Peter Kotlár (SNS-jelölt) járványügyi kormánybiztos oltásokkal kapcsolatos állításait. Szerinte a kormánynak mielőbb rövidre kellene zárnia a témát.
Pellegrini szerdán az elnöki palotában fogadta az SAV elnökét, Martin Venhartot, aki ismertette az államfővel az mRNS alapú vakcinák biztonságáról szóló elemzés eredményeit. A találkozót maga Venhart kezdeményezte, miután Kotlár nyilvánosan is kétségbe vonta a még be sem mutatott elemzés hitelességét.
A kormány július végéig adott időt az SAV Biogyógyászati Központjának a kutatás elkészítésére, és a tudósok tartották is magukat a határidőhöz, de a kormány még egy hónap elteltével sem foglalkozott a dokumentummal. Az SAV ezért a köztársasági elnökhöz fordult.
Pellegrini szerint nincs értelme megkérdőjelezni az eredményeket
Pellegrini a szerdai sajtótájékoztatóján kiállt az SAV mellett. Hangsúlyozta, az akadémia az ország legfejlettebb tudományos-technikai intézménye, ahol a legelismertebb tudósok dolgoznak. Éppen ezért nincs értelme kétségbe vonni a vakcinaelemzés eredményeit, akár tetszik az embereknek, akár nem. Hozzátette, diskurzust ugyan lehet folytatni róla, de csakis szakmai szinten érdemes, és hangsúlyosan elutasítja, hogy az SAV-t belerángassák a politikai vitákba.
„Az akadémia mindig is a politikai harcok felett állt, ennek így is kell maradnia”
– szögezte le az államfő.
Kotlárt bírálja
Pellegrini a sajtótájékoztatón odaszúrt Kotlárnak is, akit bár a tudományos közeg élesen bírál, Robert Fico (Smer) miniszterelnök hallani sem akar a távozásáról. A köztársasági elnök kiemelte, a kormány azért nevezte ki Kotlárt a kormánybiztosi pozícióba, hogy felülvizsgálja a koronavírus-járvány idején hozott óvintézkedések hatékonyságát. Ez azt jelenti, hogy egy jelentést kellett volna elkészítenie arról, mely intézkedések voltak hatékonyak, melyek voltak teljesen értelmetlenek, sőt, egyenesen károsak. Kotlárt 2024 januárjában nevezték ki a kormánybiztosnak.
„A mai napig nincs az asztalomon semmilyen útmutató, amely használható lehetne, ha Szlovákiát még egyszer ilyen járvány sújtaná”
– jelentette ki az államfő, hozzátéve, Kotlár ehelyett a vakcinák összetételével van elfoglalva.
„Ennek mielőbb véget kell vetni”
Pellegrini továbbá üzent Ficónak is. Azt szeretné, ha a kormány mielőbb véget vetne a vakcinaelemzéssel kapcsolatos diskurzusnak, éppen ezért is támogatja, hogy az SAV csütörtökön sajtótájékoztatót tart az eredményekről, még azelőtt, hogy a kormány bármit is döntött volna az ügyben.
A kabinet a múlt héten Szenicén tartott kihelyezett ülést, ma délelőtt pedig Nyitrára vonultak ki. Fico az újságíróknak azt mondta, a kihelyezett üléseken elsősorban az adott régió problémáival foglalkoznak, ezért nem került fel a napirendre a vakcinaelemzés.
Pellegrini ezzel részben egyet is ért, viszont szerinte a legközelebbi rendes ülésen már rövidre kellene zárni a témát.
„Ha már a tudományt is megkérdőjelezzük, akkor rossz úton vagyunk”
– vélekedett az államfő.
Danko Pellegrinit piszkálta
A Kotlárt jelölő SNS elnöke, Andrej Danko nem elégedett Pellegrini állásfoglalásával, mint írta, a köztársasági elnök „ismét nem tudott túllépni a saját árnyékán”. Elmondása szerint a pártja nem becsmérelte az akadémia munkáját, ugyanakkor fontosnak tartják a nyilvános szakmai vitát a vakcinák hatékonysága kapcsán.
„Nyilvánvaló, hogy 2020 és 2023 között történtek olyan dolgok, amelyek magyarázatot érdemelnek”
– olvasható a parlament alelnökének bejegyzésében, aki Pellegrininek felrótta, hogy hallgatott például a mentőtenderrel kapcsolatos botrány során, illetve az egykori pártjának finanszírozását érintő nyitott kérdésekre sem válaszol.
Az ellenzék többet vár el
Oskar Dvořák, a Progresszív Szlovákia (PS) parlamenti képviselője úgy véli, a köztársasági elnök látszólag ugyan a tudósok oldalára állt, valójában azonban semmilyen lényeges álláspontot nem fogalmazott meg. Például nem szólította fel a kormányt a legfontosabbra, vagyis Kotlár visszahívására.
„Amellett, hogy Kotlár kormánybiztos téveszméket terjeszt és megosztja a társadalmat, éppen ő volt az oka annak, hogy leállították a vakcinák vásárlását”
– emlékeztetett a PS egészségügyi felelőse. Szerinte Pellegrini megnyilvánulása ékes bizonyítéka annak, hogy az államfő még mindig a Hlas politikai irányvonalát viszi tovább, és a pártja által jelölt egészségügyi és oktatási miniszterekkel együtt sem voltak képesek a betegek oldalára állni, egyúttal Kotlár távozását követelni.
Marek Krajčí, a Szlovákia mozgalom képviselője megköszönte az SAV tudósainak, hogy a politikai nyomás ellenére is kiállnak a tudományos igazságok mellett. Hangsúlyozta, az elemzés egyértelműen alátámasztotta, hogy Kotlár állításai a vakcinákban található örökítőanyagokról teljesen megalapozatlanok voltak. Egyúttal sajnálatát fejezte ki a 350 ezer euróért, amelybe az elemzés került:
„Ez a teljes kormányzás abszolút megcsúfolása. Amikor a kormány 350 ezer eurót fektet valamibe, és az nem úgy alakul, ahogy elképzelték, akkor egyszerűen összegyűrik és kidobják a kukába”.
Tomáš Szalay, az SaS képviselője úgy véli, Kotlár ügyében Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszternek is lépnie kellene. Úgy fogalmazott, ha ő lenne a tárcavezető, az összeesküvés-elméleteket terjesztő Kotlár már a „portán sem jutott volna át”. Hozzátette, azokban az időkben, amikor a koronavírus-járvány újabb hulláma közeleg, elérhető vakcinákra van szükség, nem pedig a tudományt megkérdőjelező sarlatánokra.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.