Pellegrini magyarázatot vár Ficótól, miért halasztaná el az önkormányzati választásokat

Az elmúlt napokban volt a gyógyszerészek világnapja, és ismét előkerült a kérdés: milyen szerepet kellene játszaniuk a gyógyszerészeknek a szlovákiai egészségügyben? A 2muse ügynökség aktuális felmérése azt mutatja, hogy a közvélemény már nem úgy tekint rájuk, mint akiknek más dolguk nincs, mint az, hogy kiadják a felírt gyógyszereket. A megkérdezettek 84 százaléka a gyógyszerészt megbízható szakembernek tartja, aki képes és jogosult arra, hogy fontos vizsgálatokat végezzen és tanácsokat adjon abban, hogyan kerülhetnénk el bizonyos betegségeket.