Pellegrini magyarázatot vár Ficótól, miért halasztaná el az önkormányzati választásokat

Peter Pellegrini
TASR-felvétel
Peter Pellegrini államfő magyarázatot vár Robert Fico (Smer) miniszterelnöktől arra, miért szeretné 2027-re halasztani a megyei és helyhatósági választásokat. Az államfő szerint, ha a javaslatról való vita folytatódni akar, először világossá kell tenni az indokokat – jelentette ki Pellegrini a TA3 televízió V politike című vasárnapi műsorában.

Peter Pellegrini
Robert Fico
önkormányzati választások
