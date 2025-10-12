Peter Pellegrini államfő magyarázatot vár Robert Fico (Smer) miniszterelnöktől arra, miért szeretné 2027-re halasztani a megyei és helyhatósági választásokat. Az államfő szerint, ha a javaslatról való vita folytatódni akar, először világossá kell tenni az indokokat – jelentette ki Pellegrini a TA3 televízió V politike című vasárnapi műsorában.
Pellegrini magyarázatot vár Ficótól, miért halasztaná el az önkormányzati választásokat
A hírt frissítjük!
