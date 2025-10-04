Közélet

Pellegrini gratulált Babišnak, a szlovák–cseh kapcsolatok fejlődését reméli

Peter Pellegrini államfő gratulált Csehország állampolgárainak a békés és magas részvétel mellett lezajlott parlamenti választásokhoz, valamint a győztes ANO mozgalomnak és annak vezetőjének, Andrej Babišnak.

„Gratulálok a Cseh Köztársaság polgárainak a békés és demokratikus választásokhoz, amelyek magas részvétel mellett zajlott. Gratulálok a választások győztesének, az ANO mozgalomnak és elnökének, Andrej Babišnak is. Bízom benne, hogy Csehországnak olyan kormánya lesz, amely hozzájárul a szlovák–cseh kapcsolatok fejlesztéséhez, és segít új lendületet adni a visegrádi együttműködésnek” – fogalmazott Pellegrini.

A cseh parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartották. Az előzetes eredmények szerint a volt miniszterelnök, Andrej Babiš vezette ellenzéki ANO mozgalom fölényesen nyert, a kormányzó SPOLU koalíció már nem tudja utolérni.

