Pellegrini gratulált Babišnak, a szlovák–cseh kapcsolatok fejlődését reméli

„Gratulálok a Cseh Köztársaság polgárainak a békés és demokratikus választásokhoz, amelyek magas részvétel mellett zajlott. Gratulálok a választások győztesének, az ANO mozgalomnak és elnökének, Andrej Babišnak is. Bízom benne, hogy Csehországnak olyan kormánya lesz, amely hozzájárul a szlovák–cseh kapcsolatok fejlesztéséhez, és segít új lendületet adni a visegrádi együttműködésnek” – fogalmazott Pellegrini.

A cseh parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartották. Az előzetes eredmények szerint a volt miniszterelnök, Andrej Babiš vezette ellenzéki ANO mozgalom fölényesen nyert, a kormányzó SPOLU koalíció már nem tudja utolérni.