Pellegrini évértékelő beszéde: Szlovákiának Nyugaton a helye, a politikusok az emberekkel törődjenek

Hiányoznak a hosszú távú tervek

Az államfő a politikai kultúra egyik legnagyobb hibáját abban látja, hogy a pártok – legyen szó akár koalíciósról vagy ellenzékiről – választástól választásig terveznek. Hiányoznak a hosszú távú tervek, egy olyan átfogó vízió, amely mellé minden egyes politikai párt be tudna állni, ideológiától függetlenül. Pellegrini kiemelte, az egyes tárcák a széles körű együttműködés helyett inkább azzal vannak elfoglalva, hogy megőrizzék a saját jogköreiket, illetve különféle stratégiai terveket dolgoznak ki, melyeknek a megvalósításából végül nem lesz semmi.

A bírálatok mellett azonban az államfő kiemelt néhány olyan intézkedést is, amelyeket szerinte a jelenlegi Fico-kabinet jól csinált. Ezek közé sorolja az államháztartás konszolidációját – Pellegrini szerint az előző kormány katasztrofális költségvetést hagyott maga után, így a mostani kabinetnek ezekkel a következményekkel kellett szembenéznie, amit meg is tett. Mindemellett pozitívan értékelte a kórházak felújítására és felépítésére vonatkozó terveket, illetve az oktatásban elindított reformokat is.

A külpolitikával zárt

Pellegrini a beszéde végére hagyta az ország külpolitikai irányultságával kapcsolatos üzenetét. Felszólította a politikai vezetőket, hogy ne távolodjanak el Szlovákia legfontosabb stratégiai partnereitől, vagyis az Európai Unitól és a NATO-tól.

Egyértelműen kimondtuk, hogy Szlovákia önálló és szuverén külpolitikát folytat a négy égtáj felé. Ugyanakkor emlékeztetnem kell, hogy a négy égtáj egyike a nyugat, amely nem kophat ki a külpolitikánkból. A nyugat nem csak egy egyszerű égtáj, az a legfontosabb

– vélekedett a köztársasági elnök.