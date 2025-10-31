Pellegrini: Az oktatás a konfliktusok erőszakmentes kezelésének egyik alapja

„Nagyon örülök, hogy ilyen magas szinten képviselhetjük Szlovákiát, és hogy az oktatási miniszter is jelen van, mert ez is mutatja, hogy az oktatást valóban kiemelt területnek tekintjük” – mondta Pellegrini. Hozzátette, az oktatásnak olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyeket néhány éve még elképzelni sem tudtunk.

Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter szintén azt emelte ki, hogy a közösségi média kihívásokat jelent a gyerekek és fiatalok egészséges lelki fejlődése szempontjából. A mesterséges intelligenciát (AI) nagy lehetőségnek tekinti, azonban szintén kihívások elé állítja a társadalmat. Az élet minden területén segítséget jelenthet, de a használatára fel kell készíteni a gyerekeket és a fiatalokat, nehogy később olyan káros hatásai legyenek, mint a közösségi médiának.

Az UNESCO konferenciája november 13-ig tart. Pellegrini részt vett a csütörtöki megnyitón, majd Shavkat Mirzijojev üzbég, illetve Alekszandar Vucsics szerb elnökkel tárgyalt. Pénteken találkozott Audrey Azoulayjal, az UNESCO főigazgatójával. Tervei között szerepel a RedBridge nemzetközi iskola felkeresése, melynek igazgatója a szlovák Lucia Ščipová. Szombaton tér vissza Szlovákiába.

A főigazgató kezdeményezésére az UNESCO konferenciájának egyik fő programja az „Education for Peace” (Békére nevelés). Az UNESCO 80 éve alakult.