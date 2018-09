Pellegrini: Az iskolák csak félig vannak az állam és a kormány kezében

Tótgurab | A polgármestereknek tudatosítaniuk kell, hogy az iskolák csak félig vannak az állam és a kormány kezében, a kiadások másik fele az önkormányzatok költségvetését terheli. Ezt hétfőn közölte Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő a tótgurabi (Slovenský Grob) alapiskola és óvoda tanévnyitóján.

A kormányfő szerint Tótgurab a főváros körüli falvak közül az egyik, ahol a lakosság és a gyerekek száma egyre nő. „Egy olyan polgármester van itt, aki reagálni tud erre a változásra, és egyúttal tudatosítja, hogy a községnek az infrastruktúra mellett az iskolaügybe is be kell fektetnie. A helyi önkormányzat tevékenységének köszönhetően sikerült bővíteni az alapiskola épületét, és több új osztályt nyitni, különben az iskola nem tudna ennyi gyereket elhelyezni” – mondta Pellegrini.

Pellegrini szerint a polgármestereknek nemcsak arra kell vigyázniuk, hogy az alapiskolákban elegendő hely legyen, hanem arra is, hogy az óvodákban is elég férőhelyet tudjanak biztosítani. „Fontos, hogy a gyerekek, még mielőtt az alapiskolába mennének, legalább egy vagy két évig óvodába is járjanak, és jobban fel legyenek készülve az iskolai életre” – tette hozzá a kormányfő. A kormány támogatni akarja a városokat és a falvakat, hogy ezek elegendő férőhelyet biztosítsanak az óvodákban ahhoz, hogy minden szülő beirathassa a gyermekét az óvodába – legalább az utolsó évben. Štefan Gašparovič, Tótgurab polgármestere megjegyezte, hogy az óvoda felújítása mellett a községnek sikerült hozzáépítenie az épülethez két új osztályt. Ezeket hétfőn nyitotta meg ünnepélyesen a kormányfő.

Pellegrini megjegyezte, hogy a Smer-SD tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy az óvodások és az alapiskolások ingyen ebédet kaphassanak. „Arról tárgyalunk, hogy ez 2019. január 1-től legyen-e vagy a 2019/2020-as tanévtől kezdődően” – mondta a kormányfő.

A nyári szünet után körülbelül 684 000 alap- és középiskolás diák ment iskolába. Ezek közül körülbelül 485 000 diák alapiskolás 199 000 pedig középiskolás. Több mint 2700 iskola nyitotta meg a kapuit.