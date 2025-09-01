Közélet

Pellegrini: Az Alkotmány nem lehet csak egy szöveg, ott kell lennie a mindennapokban

Az Alkotmány nem lehet csak egy papírra írt szöveg. Jelen kell lennie az emberek mindennapjaiban egy igazságos állam, a törvény előtti egyenlőség, szociális biztonság és a polgárok iránti tisztelet formájában – jelentette ki Peter Pellegrini államfő az Alkotmány napjának alkalmából a közösségi hálón.

„Az Alkotmány amellett, hogy jogrendszerünk alapját alkotja, azt is bizonyította, hogy Szlovákia elindult a demokrácia, szabadság és önállóság útján. Becsüljük meg, mert ennek a dokumentumnak hála sikerült megbirkóznunk az utóbbi évek megpróbáltatásaival és politikai változásaival” – közölte Pellegrini.

