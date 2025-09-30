Közélet
Pellegrini aláírta az alkotmánymódosítást

Peter Pellegrini
TASR-felvétel
tasr
TASR

Peter Pellegrini államfő kedden aláírta az alkotmánymódosítást. Az államfő szerint „ilyen hatalmas társadalmi megosztottság idején” komoly jelzés, hogy alkotmányos többséggel támogatnak valamilyen konkrét dolgot a pártok, a politikai paletta mindkét feléről, és ezt tiszteletben kell tartani.

A hivatal emlékeztet, hogy az alkotmányba bekerül: csak két nem van – férfi és női. Bővülnek az alkotmányos szociális jogok és a szülői jogok. Az alkotmány ezentúl tiltja a béranyaságot, és leszögezi a férfiak és a nők munkapiaci egyenlőségét.

A módosítás lefekteti Szlovákia szuverenitását az olyan alapvető kulturális-etikai kérdésekben, mint az élet védelme, az emberi méltóság védelme, a magánélet és a családi élet védelme, a házasság, gyerekvállalás és a család védelme, a kultúra és a nyelv védelme, ezekkel összefüggésben az egészségügy és az oktatás területén is.

A változások november 1-jén lépnek életbe.

