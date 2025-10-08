Pellegrini aláírta a konszolidációs csomagot

„A konszolidációs csomag kihívás a kormánynak és az egész társadalomnak, nehéz időszakot kell átvészelni az államháztartás rendbetétele érdekében. Nehéz lesz ellenőrizhető szintre hozni az előző kormányok által felhalmozott adósságot, és sok erőfeszítésbe fog kerülni. Nehéz lesz megteremteni az egészséges gazdaságot, és sok esetben fájdalmas is. Bízom benne, hogy a kormány továbbra sem tesz le szociális programjának további teljesítéséről” – jelentette ki Pellegrini.

„Ma Peter Pellegrini államfővel, Ladislav Kamenický pénzügyminiszterrel és Juraj Blanár külügy- és európai ügyekért felelős miniszterrel megvitattuk a konszolidációval és a külpolitikával kapcsolatos fontos és aktuális témákat. Tájékoztattam az államfőt, hogy a kormány pénteken kész elfogadni és a parlament elé terjeszteni a 2026-os költségvetés tervezetét” – mondta a megbeszélés után Fico, és nagyra értékelte a legfőbb közjogi méltóságok konstruktív kapcsolatát és kölcsönös tiszteletét.

A konszolidációs csomagot és a szükséges törvénymódosításokat két hete szavazta meg a parlament, gyorsított eljárásban.

A csomag nem tartalmazza a kormányzati takarékoskodásra, a hivatalokra és minisztériumokra vonatkozó javaslatokat, csak a lakosságot, a cégeket és az önkormányzatokat érintő intézkedések. Az intézkedésektől a következő három évben 1,44 milliárd euró, majd 1,59 milliárd, illetve 1,72 milliárd euró plusz bevételt remél a pénzügyminisztérium.