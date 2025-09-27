Pellegrini aláírja az alkotmány módosítását és várhatóan a megszorító csomagot is

Peter Pellegrini nem kéri a pénteken elfogadott alkotmánymódosítás ellenőrzését az Alkotmánybíróságtól. A köztársasági elnök erről a közszolgálati rádió mai, Szombati párbeszéd (Sobotné dialógy) című rovatában beszélt. Szerinte az egyetlen vitás kérdés a szlovák törvények fölérendelése a nemzetközi szerződéseknek a nemzeti identitás kérdésében bizonyos kultúr-etikai kérdésekben.

„Ebben a kérdésben a kormány várhatóan védeni fogja álláspontját a nemzetközi intézmények előtt”

– jelentette ki Pellegrini, aki szerint azonban a módosítás nincs ellentétben a jogállami elvekkel. A módosítás egyben megtiltja a béranyaságot, kimondja, hogy az anya nő, az apa férfi, és megtiltja az örökbefogadást meleg párok számára.

Pellegrini szerint az alkotmánymódosítást széles többség támogatta a parlamentben, habár a megszavazás során csak éppen megvolt a minimálisan szükséges 90 aláírás. „A hatalmas társadalmi megosztottság idején az alkotmányos többség egy fontos jelzés, hogy egy konkrét kérdésben létezik egyetértés a teljes politikai spektrumot tekintve, ezért ezt tiszteletben kell tartani” – jelentette ki Pellegrini. A módosítást azonban a koalíciós pártokon kívül csak a KDH 8 és a Szlovákia mozgalom 3 képviselője támogatta, a Progresszív Szlovákia és az SaS határozottan ellenezte azt.