Peter Pellegrini államfő aláírja az alkotmány pénteken elfogadott módosítását, az újabb konszolidációs csomag aláírása előtt azonban találkozni szeretne Robert Fico (Smer) kormányfővel és Ladislav Kamenický pénzügyminiszterrel.
Pellegrini aláírja az alkotmány módosítását és várhatóan a megszorító csomagot is
Peter Pellegrini nem kéri a pénteken elfogadott alkotmánymódosítás ellenőrzését az Alkotmánybíróságtól. A köztársasági elnök erről a közszolgálati rádió mai, Szombati párbeszéd (Sobotné dialógy) című rovatában beszélt. Szerinte az egyetlen vitás kérdés a szlovák törvények fölérendelése a nemzetközi szerződéseknek a nemzeti identitás kérdésében bizonyos kultúr-etikai kérdésekben.
„Ebben a kérdésben a kormány várhatóan védeni fogja álláspontját a nemzetközi intézmények előtt”
– jelentette ki Pellegrini, aki szerint azonban a módosítás nincs ellentétben a jogállami elvekkel. A módosítás egyben megtiltja a béranyaságot, kimondja, hogy az anya nő, az apa férfi, és megtiltja az örökbefogadást meleg párok számára.
Pellegrini szerint az alkotmánymódosítást széles többség támogatta a parlamentben, habár a megszavazás során csak éppen megvolt a minimálisan szükséges 90 aláírás. „A hatalmas társadalmi megosztottság idején az alkotmányos többség egy fontos jelzés, hogy egy konkrét kérdésben létezik egyetértés a teljes politikai spektrumot tekintve, ezért ezt tiszteletben kell tartani” – jelentette ki Pellegrini. A módosítást azonban a koalíciós pártokon kívül csak a KDH 8 és a Szlovákia mozgalom 3 képviselője támogatta, a Progresszív Szlovákia és az SaS határozottan ellenezte azt.
A megszorító csomag is megkapja aláírását
A köztársasági elnök várhatóan aláírja az újabb konszolidációs csomagot is, amelyet szintén a héten fogadott el a parlament. Előtte azonban találkozni akar Robert Fico kormányfővel és Ladislav Kamenický pénzügyminiszterrel, akiket a kormány által ígért 1,3 milliárdos spórolásáról is kérdezni akar. A parlament egyelőre csak a konszolidáció lakosságot érintő részét fogadta el, a kormány bevételei 1,4 milliárd euróval nőnek, ami a jelentős adó és járulékemelésnek köszönhető. A csomag ellen az ellenzék mellett a szakszervezetek is tiltakoznak. A másik részét, a kormány spórolását már be kellett volna mutatniuk a minisztereknek, de várhatóan csak a költségvetés elkészültével ismerhetjük meg a részleteket.
Az államfő szerint rendszeressé válhatnak a három legfőbb közjogi méltóság, az államfő, a miniszterelnök és a parlament elnöke közti konzultációk. Pellegrini szerint a megbeszéléseket rotációs alapon, mindig valaki más lesz majd a házigazda.
Gašpart nem váltja le
Pavol Gašpar, az SIS igazgatója azonban egyelőre nyugodtan alhat, Pellegrini nem lát okot a leváltására. A köztársasági elnök ugyan elismerte, hogy nem jó, ha a titkosszolgálat igazgatójának ilyen jól látható botrányai vannak, de szerinte Gašpar élvezi Robert Fico miniszterelnök bizalmát, ezért Pellegrini sem akar fellépni ellene. Pavol Gašparnak az elmúlt hetekben volt egy közlekedési balesete egy amerikai „izomautóval”, amely nem szerepelt a vagyonbevallásában, kiderült, hogy egy csehországi cégnek is a tulajdonosa, majd a Sme kiderítette, hogy a diplomamunkáját is lopta. Az SIS igazgatóját a köztársasági elnök nevezi ki, a miniszterelnök javaslatára, leváltani azonban önállóan is le tudja.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.