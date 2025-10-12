Pellegrini: A Vár utcai tragédia emlékeztet a gyűlölet következményeire

„A társadalomnak el kell utasítania minden erőszakot, amely ártatlan embereket ér származásuk, bőrszínük, vallásuk, szexuális irányultságuk vagy politikai nézeteik miatt” – fogalmazott az államfő. Hozzátette: az államnak és minden polgárnak meg kell mutatnia erejét és értékrendi érettségét, hogy hasonló támadások soha többé ne ismétlődhessenek meg.

„Csak a kölcsönös tiszteleten és párbeszéden alapuló társadalom fejlődhet békében és összetartásban. Ez mindannyiunk feladata, ha jobb, toleránsabb és modernebb közösséget akarunk építeni”

– tette hozzá Pellegrini.

Mint ismert, 2022. október 12-én lövöldözés volt Pozsony központjában, a Vár utcában, egy olyan vendéglő előtt, amelyet főként az LMBTQ közösség tagjai látogatnak. Két férfi a helyszínen meghalt, egy nő megsérült. A tettes elmenekült a helyszínről. A rendőrség másnap reggel holtan találta, öngyilkosságot követett el.

A hatóságok a bűncselekményt terrortámadásnak minősítették. A nyomozás 2024 januárjában zárult le.