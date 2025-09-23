Közélet

Pavol Gašpar SIS-igazgató leváltását követeli a PS

pavol gaspar k
Németi Róbert felvétele
tasr
TASR

A Progresszív Szlovákia (PS) Pavol Gašpar, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatójának azonnali leváltását követeli – tájékoztatta a TASR-t Tereza Mikáčová, a párt médiaosztályának munkatársa.

„Azonnal lépnie kell az államfőnek és a kormányfőnek. Az SIS igazgatója egy titkos ügynök két lábon járó paródiája, de ami rosszabb,  veszélyt jelent Szlovákia biztonságára, a külföldi titkosszolgálati partnerek már egy ‚jó napotot‘ se mondanak neki, nemhogy bizalmas információkat osztanának meg vele”

– jelentette ki Michal Šimečka, a PS elnöke.

A PS szerint az SIS igazgatója valós biztonsági kockázatot jelent. A mozgalom kezdeményezte, hogy a pénzügyi hatóság vizsgálja meg, hogyan jutott Gašpar ahhoz az autóhoz, amelyet a közúti balesete idején használt, és felszólította a hatóságokat, tájékoztassanak, hol tart a baleset körülményeinek kivizsgálása. A plagizált diplomamunkával kapcsolatos hírre azzal reagált a mozgalom, hogy az SIS igazgatója csúfot űz a tisztességes pedagógusokból és egyetemi hallgatókból.

A Sme című napilap azt írta, hogy a SIS-igazgató diplomamunkája plágium. A lap összesen négy munkát azonosított, amelyekből a szakdolgozat kétharmadát kimásolták. Emellett Gašpar két forrásmunkát fel sem tüntetett. Gašpar a lapnak azt mondta, a diplomamunkája rendben van és a plágiummal kapcsolatos információ hazugság.

SIS
Pavol Gašpar
PS
Michal Šimečka
Hozzászólások

