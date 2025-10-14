Breaking! Szádalmási vonatbaleset: tart a kárelhárítás, egy mozdonyvezető őrizetben Double right arrow icon
Pavol Gašpar balesetéről készült felvételeket vár a rendőrség

A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság ismételten azt kéri, akinek van kamerafelvétele a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatója, Pavol Gašpar közúti balesetéről, az haladéktalanul bocsássa a hatóságok rendelkezésére.

A baleset Nyitrán történt, augusztus 30-án. „Már szeptember 1-jén is felhívást intéztünk a lakossághoz, de eddig semmilyen felvételt nem kaptunk” – reagált a kerületi rendőrség Branislav Gröhling SaS-elnök hétfői (október 13.) kijelentésére. Gröhling szerint vannak kamerafelvételek a balesetről, de a rendőrséget nem érdeklik.

Az SaS rendkívüli parlamenti ülést akar összehívni az ügy miatt, az egyetlen napirendi pont Gašpar leváltása lenne, a parlament határozatban szólíthatná fel erre a kormányt.

Az SIS igazgatója augusztus 30-án egy közúti baleset résztvevője volt a nyitrai Dobšinský utcán. A másik autóban könnyebben megsérült egy kiskorú. A rendőrség alkoholszondás ellenőrzést végzett a helyszínen, annak eredménye szerint egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt. A baleset körülményeit továbbra is vizsgálják.

