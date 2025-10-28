Közélet

A parlament munkamorálja: több tucat törvényt dobtak át novemberre

Hirtelen véget ért az októberi ülés

Miután a koalíció kedden megszavazta, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják a Környezetvédelmi Alapra vonatkozó módosítást, hirtelen berekesztette a parlamenti ülést.

A Környezetvédelmi Alap a környezetvédelmi minisztérium felügyelete alá tartozik. A módosítás értelmében Tomáš Taraba (SNS-jelölt) tárcavezető nagyobb jogköröket kapna az alap pénzeszközeinek elosztásában. Ez utóbbi bevételei főként a kibocsátási kvóták értékesítéséből származnak, ami évente több százmillió eurót jelent.

A kormány jogalkotási tanácsa kifogásolta a törvénnyel kapcsolatban a gyorsított eljárást. Figyelmeztetett, hogy a javasolt módosítások nem indokolják az eljárás sürgősségét.

A házszabály és az alkotmány szerint a gyorsított törvényhozási eljárás csak kivételes esetekben alkalmazható, például ha súlyos gazdasági vagy társadalmi válsághelyzet, vagy az állampolgárok alapvető jogait és szabadságait fenyegető veszély áll fenn.

A koalíció ugyanakkor a gyorsított eljárás alkalmazását gyakran arra használja fel, hogy megkerülje egy jogszabály-tervezet kapcsán a társadalmi egyeztetést, korlátozva az ellenzék és a szakmai szervezetek beleszólását.

Tarabát az ellenzék most éppen emiatt bírálta: a módosítás kapcsán ugyanis nem egyeztetett az önkormányzatokkal és a szociális partnerekkel – a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel sem.

Hol ebben a logika?

A gyorsított eljárás jóváhagyása után általában rögtön megkezdődik a szóban forgó jogszabály első olvasatban való tárgyalása, most azonban az ülés berekesztése miatt ez elmaradt, és leghamarabb a következő ülésen, november végén kerülhet rá sor. Így aztán a gyorsított eljárás megszavazása furcsa lépés.

 „Ez a koalíción belüli megállapodás eredménye”

 – közölte újságírói kérdésre Peter Žiga, a Hlas parlamenti alelnöke, aki nem kívánta részletesebben kommentálni az ügyet. Róbert Puci (Hlas) képviselő annyit tett hozzá, hogy Tarabának még be kell építenie az EU észrevételeit a javaslatba.

Egy csomó mást is áttoltak novemberre

„Ez a parlamenti demokrácia kigúnyolása”

 – reagált az SaS képviselője, Mária Kolíková, aki szerint az ülés lezárása valószínűleg azt mutatja, hogy a koalíción belül „nem zárult le a politikai biznisz”. Az ellenzék elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a Környezetvédelmi Alapról való vitát a hazárdjátéktörvényről szóló szavazás utáni megromlott viszonyok miatt halasztották el.

Az ellenzék azért is bírálta az ülés idő előtti berekesztését, mert nem volt lehetőség az ellenzéki javaslatok, illetve a miniszterek leváltására vonatkozó indítványok, valamint a teljes kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvány megtárgyalására, amelyeket már többször elhalasztottak. Némelyiket még az év elején, januárban nyújtották be. 

Ismét elhalasztották a Covid-amnesztiákról szóló, Peter Pellegrini államfő által megvétózott törvény vitáját is, amelyről eredetileg még júniusban kellett volna vitázni. 

A meg nem vitatott pontokat a következő rendes ülésre tolták át, amely november 25-én kezdődik.

