A parlament munkamorálja: több tucat törvényt dobtak át novemberre

A Környezetvédelmi Alap a környezetvédelmi minisztérium felügyelete alá tartozik. A módosítás értelmében Tomáš Taraba (SNS-jelölt) tárcavezető nagyobb jogköröket kapna az alap pénzeszközeinek elosztásában. Ez utóbbi bevételei főként a kibocsátási kvóták értékesítéséből származnak, ami évente több százmillió eurót jelent.

A kormány jogalkotási tanácsa kifogásolta a törvénnyel kapcsolatban a gyorsított eljárást. Figyelmeztetett, hogy a javasolt módosítások nem indokolják az eljárás sürgősségét.

A házszabály és az alkotmány szerint a gyorsított törvényhozási eljárás csak kivételes esetekben alkalmazható, például ha súlyos gazdasági vagy társadalmi válsághelyzet, vagy az állampolgárok alapvető jogait és szabadságait fenyegető veszély áll fenn.

A koalíció ugyanakkor a gyorsított eljárás alkalmazását gyakran arra használja fel, hogy megkerülje egy jogszabály-tervezet kapcsán a társadalmi egyeztetést, korlátozva az ellenzék és a szakmai szervezetek beleszólását.

Tarabát az ellenzék most éppen emiatt bírálta: a módosítás kapcsán ugyanis nem egyeztetett az önkormányzatokkal és a szociális partnerekkel – a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel sem.

Hol ebben a logika?

A gyorsított eljárás jóváhagyása után általában rögtön megkezdődik a szóban forgó jogszabály első olvasatban való tárgyalása, most azonban az ülés berekesztése miatt ez elmaradt, és leghamarabb a következő ülésen, november végén kerülhet rá sor. Így aztán a gyorsított eljárás megszavazása furcsa lépés.

„Ez a koalíción belüli megállapodás eredménye”

– közölte újságírói kérdésre Peter Žiga, a Hlas parlamenti alelnöke, aki nem kívánta részletesebben kommentálni az ügyet. Róbert Puci (Hlas) képviselő annyit tett hozzá, hogy Tarabának még be kell építenie az EU észrevételeit a javaslatba.

Egy csomó mást is áttoltak novemberre

„Ez a parlamenti demokrácia kigúnyolása”

– reagált az SaS képviselője, Mária Kolíková, aki szerint az ülés lezárása valószínűleg azt mutatja, hogy a koalíción belül „nem zárult le a politikai biznisz”. Az ellenzék elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a Környezetvédelmi Alapról való vitát a hazárdjátéktörvényről szóló szavazás utáni megromlott viszonyok miatt halasztották el.