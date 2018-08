Párkányban a Híd nem indít polgármesterjelöltet, az MKP igen

Párkány | A Hídnak nincs saját polgármesterjelöltje Párkányban, és egyelőre a függetlenek közül sem kötöttek senkivel támogatási megállapodást. Az MKP Lukovics Tamás vállalkozót indítja a pozícióért.

Az MKP párkányi alapszervezete keddi közgyűlésén véglegesítette jelöltlistáját. A párt úgy döntött, hogy a novemberi helyhatósági választásokon saját polgármesterjelöltet állít. Választásuk az 54 éves Lukovics Tamásra esett. „Egyetemet végzett, nős, két gyermeke van. Több évig Pozsonyban élt és dolgozott vezető pozíciókban. A közelmúltban költözött vissza szülővárosába” – tájékoztatta lapunkat Retkes János, az MKP helyi alapszervezetének elnöke. Retkes szerint nem akadály, hogy Lukovics Tamás neve Párkányban nem cseng ismerősen, hiszen a valódi kampány csak most kezdődik.

A Hídnak nincs polgármesterjelöltje. „Egy erős képviselőlista felállítása volt a prioritásunk. A függetlenként induló polgármesterjelöltek közül eddig senki nem kereste meg pártunkat azzal a kéréssel, hogy támogassuk indulását. Az MKP-val hivatalos megbeszélésünk nem volt” – tájékoztatta lapunkat Tuloki Attila, a Híd párkányi klubjának elnöke.

Nem hivatalos értesüléseink szerint a posztért több független jelölt is indul. Egyikük Eugen Szabó regnáló polgármester, aki a helyi lapban jelentette be döntését. Négy éve is függetlenként nyerte meg a választásokat, de indulását ekkor a Híd, az MKP és a Smer is támogatta.

Több független jelölt van

Az MKP jelöltje a városban Lukovics Tamás, és a jelenlegi polgármester is indul, valamint több független jelölt is jelezte indulási szándékát a polgármester-választáson Párkányban.

Szalatnyai Gábor önkormányzati képviselő a Facebookon tette közzé, hogy az idei választásokon nemcsak képviselő-, hanem polgármesterjelöltként is megméretteti magát.

Parkanský Norbert is a közösségi oldalon jelentette be, hogy független polgármester- és képviselőjelöltként indul a választásokon. Jelenleg az ehhez szükséges támogatói aláírásokat gyűjti. Hozzá hasonlóan aláírásokat gyűjt Karol Nagy is. Értesüléseink szerint ringbe száll ifj. Ján Oravec is, akinek már sikerült megszereznie az indulásához szükséges támogatást.

Független jelölteknek nincs híján a dél-szlovákiai fürdőváros. A jelölteknek az induláshoz kétszáz támogatói aláírást kell szerezni. A választási listákat a független jelölteknek és pártoknak egyaránt szeptember 11-ig kell leadni.