Para: Szerdán a védelem indítványozta Kočner és Rusko szabadlábra helyezését

Marek Para
TASR/AP-felvétel
tasr
TASR

Marian Kočner és Pavol Rusko jogi képviselői szerdán indítványt nyújtottak be a Legfelsőbb Bíróságra védenceik szabadlábra helyezésére. A két elítélt jelenleg 19 éves börtönbüntetését tölti a Markíza-váltók meghamisítása miatt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Marek Para ügyvéd. A váltóhamisítási ügyben benyújtott fellebbezésről a Legfelsőbb Bíróság dönt.

Para azzal indokolta az indítvány benyújtását, hogy mindkét elítélt letöltötte a Büntető Törvénykönyv módosítása után az ilyen ügyben kiszabható maximális büntetést. A védelem az Európai Unió Bíróságának a BAJI Trans ügyben hozott ítéletére alapozta az indoklását.

Kočner és Rusko tavaly fellebbezett az ítélet ellen. A fellebbezésben egyebek között a védelemhez való jog megsértésére, a törvénytelenül megszerzett bizonyítékokra hivatkoztak, ezek között a mobilalkalmazáson keresztüli kommunikációt is említi a védelem. A Legfelsőbb Bíróság már felállította a fellebbezési ügyet tárgyaló szenátust.

Kočnert és Ruskot váltóhamisítás miatt 2020-ban 19 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bazini Speciális Büntetőbíróság. Egy évvel később a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta az ítéletet.

Marián Kočner
Pavol Rusko
Marek Para
