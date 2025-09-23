Papíron sem könnyíti meg a szélerőművek telepítését a környezeti hatásvizsgálatról szóló törvénymódosítás

A javaslatba, melyet a parlament gyorsított eljárásban tárgyalt, Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter ráadásul az utolsó pillanatban belecsempészett egy olyan paragrafust, amely jelentősen megkönnyítette volna a sípályák és szállodakomplexumok építését a védett területeken. Végül az Európai Bizottság nyomására Taraba módosítása nélkül fogadták el a törvényt.

Taraba „ partizánakciója” miatt már kifizetett támogatás került veszélybe

A tárcavezető módosítása lehetővé tette volna, hogy a sípályák, felvonók és szállodák építésére vonatkozó projekteket előzetes vizsgálati eljárás (közismert nevén „kis EIA”) keretében hagyják jóvá.

Vagyis a nagyberuházók, ingatlanfejlesztők megúszták volna a szigorú környezeti hatásvizsgálatot (ún. „nagy EIA”) még akkor is, ha a nemzeti parkok védett területin akartak volna építkezni.

A természetvédők felhívták a figyelmet, hogy a múltban éppen a kötelező hatásvizsgálatoknak köszönhetően nem valósultak meg olyan tervek, amelyek veszélyeztették volna a fokozottan védett fajok élőhelyeit. A módosítás ellen az ellenzék és több civil szervezet is tiltakozott.

Amikor a törvény már második olvasatban volt, az Európai Bizottság levelet küldött Peter Kmec (Hlas) helyreállítási tervért felelős miniszterelnök-helyettesnek, melyben a védett területek veszélyeztetése mellett azt is kifogásolta, hogy

a törvénymódosítás csak két, ún. akcelerációs zónában könnyítené meg a szélerőműparkok engedélyezési eljárását, ez pedig ellentétes a helyreállítási tervbe foglalt stratégiával.

Ezt követően a Hlas képviselője, Peter Kalivoda benyújtott a törvényhez egy újabb módosító javaslatot, amely egyrészt törölte a jogszabályból Taraba módosítását, másrészt úgy módosította a jogszabályt, hogy az már nem korlátozza a szélerőműparkok engedélyezését megkönnyítő „akcelerációs zónák” számát. A sípályákra, felvonókra, szállodákra vonatkozó enyhítés törlését a Hlas képviselője azzal indokolta, hogy Taraba módosítása kockáztatná a helyreállítási terv egyik mérföldkövét, és az ezzel összefüggésben már kifizetett támogatást.

Fellebbezésnek nincs helye

Az EIA-törvény módosítására egyébként azért volt szükség, mert át kellett ültetni a szlovák jogrendbe a megújuló energiaforrások kiépítését megkönnyítő európai irányelvet. Taraba ugyanakkor korábban többször bírálta a megújulókat, nyár elején például kijelentette, hogy