Egy éve történt a Fico elleni merénylet – 5 pontban összegeztük, hogyan változott meg a szlovák politika

Juraj Cintula lévai nyugdíjas 2024. május 15-én sebesítette meg több pisztolylövéssel Ficót a nyitrabányai (Handlová) kultúrház előtt, ahol a kormány kihelyezett ülést tartott. A politikus életveszélyes állapotban került a besztercebányai kórházba, de túlélte a merényletet. A biztonsági szolgálat hibáit és a merénylet körülményeit azóta is vizsgálják, de az tény, hogy a közvéleményt és a politikát is váratlanul érte a merénylet. A szlovákiai politikai kultúrában ugyanis korábban nem akadt példa hasonlóra.

Fico megkeseredett

A merényletet követően hónapokig folyt a találgatás arról, milyen nyomot hagyott az incidens a miniszterelnökön. Robert Fico néhány hetes hallgatást követően június ötödikén szólalt meg először és nem a társadalmi megbékélést hirdette. A miniszterelnök kifejtette:

a merénylőnek ugyan megbocsát, de már akkor is az ellenzék felelősségét firtatta, és kemény szavakkal bírálta a gyűlöletkeltéssel vádolt politikusokat.

A politikától tehát nem vonult vissza. Mindenesetre a Smer vezetőjének több kritikusa szerint Fico viselkedése az elmúlt egy évben megváltozott:

kevesebbet konzultál másokkal és egy szűk bizalmi körre hagyatkozik a döntéseiben.

Egyes elméletek szerint a miniszterelnök bizalmatlansága hozzájárulhatott a kormánykoalíció őszi válságának elmélyüléséhez és ahhoz is, hogy Fico csak az utolsó pillanatban lépett a parlamenti többség bebiztosításának ügyében.

Megbicsaklott a politika lendülete

A nyitrabányai merényletre abban az időszakban került sor, mikor úgy tűnt, a kormánykoalíció aktívan hozzálát a „rendcsináláshoz”. Az elnökválasztást egy hónappal korábban Peter Pellegrini nyerte, a Fico legfőbb ellenlábasának számító Zuzana Čaputová pedig távozott a tisztségből, a pártok teljes gőzzel készültek az európai parlamenti választásra.

A Fico elleni merénylet pillanatnyi döbbenetet és hosszabb bénultságot váltott ki a társadalomból. A kormányellenes tömegtüntetések szervezése abbamaradt, az EP-kampányt ideiglenesen felfüggesztették a pártok.

Az alig három héttel a merénylet után tartott európai parlamenti választás eredményére biztosan hatással volt a támadás: az ellenzéki PS és a szélsőjobboldali Republika jó szereplése mellett az európai témák iránt inkább passzív Smer választóközönsége is öt képviselőt juttatott Brüsszelbe. A társadalmi bénultság megnyilvánult a korábbinál sokkal erőtlenebb tiltakozásokban is a közmédia átalakítása kapcsán – az STVR megalakítását szintén júniusban jelentették be.

Egy furcsa törvénycsomag

A támadást követően a kormánykoalíció jelezte, hogy a hasonló merényletek elkerülése érdekében szigorít több szabályozáson is. A „lex merényletként” elhíresült csomagnak azonban csak nagyon kevés köze volt a közszereplők elleni további támadások megakadályozásához.

Új, védett lakóhelyet biztosítottak a három fő közjogi méltóságnak és szigorították az érintettek személyi védelmét is. A szigorítások másik eleme a gyülekezési szabályzatot, azaz a tüntetésekre vonatkozó korlátozásokat érintette. Betiltották a demonstrációkat a politikusok lakóhelyének közvetlen közelében – ezt a tiltakozásmódot egyébként Igor Matovič terjesztette el a közéletben. A rendőrség hatáskörei nőttek a problémásnak minősített demonstrációk betiltására is.

A legnagyobb felzúdulást azonban a törvénycsomag egyik furcsa, személyre szabott eleme okozta:

Robert Fico, a törvényben meghatározott kritériumoknak egyedüliként megfelelő miniszterelnök jelentős életjáradékhoz jutott az államtól.

Vizsgálat és politikai folklór

A rendőrség ugyan közvetlenül a lövöldözés után megkezdte a nyomozást az incidens ügyében, a nyilvánosság számára azonban továbbra is homályban maradt a merénylet több kulcsfontosságú része is.

Vajon a lévai nyugdíjas tényleg egyedül cselekedett? Pontosan miként került nyilvánosságra az a felvétel, amiben elmagyarázza az indokait és hogy kerülhetett közkézre Robert Fico kórlapja? Milyen szerepe (nem) volt az ellenzéknek a történésekben?

A hatóságok egyelőre nem szolgáltak válaszokkal, Fico és a kormánypárti képviselők azonban tavaly május óta előszeretettel hibáztatják az ellenzéket az indulatok felkorbácsolásával és a merénylet elvi előkészítésével is. Ősszel felzúdulást okozott, hogy a kormánykoalíció a titkosszolgálatot is be szeretné vonni a vizsgálatokba, a SIS érintettségét a háttérdokumentumok elkészítésében később tagadták.

A Smer jelenleg is aktívan dolgozik azon, hogy a merénylet a köztudatban maradjon: a nyitrabányai kihelyezett ülés meghirdetése, a biztonsági tanács összehívása, a kormányfő sebesüléseiről szóló fotók megmutatása mind a mítoszépítés részét képezi.

Fico nemzetközi tényező lett

Bár Fico a politikában régi motorosnak számít, a szlovák kormányfő egyáltalán nem annyira ismert szereplője a nemzetközi politikai életnek, mint néhány más régiós partnere – mondjuk Orbán Viktor. A Fico elleni merénylet azonban Szlovákiára irányította a figyelmet, a miniszterelnök pedig a korlátozott keretei között élt is a lehetőséggel.

Ismeretes, hogy Donald Trump megválasztását követően Fico azzal nyerte meg a régi-új amerikai elnök szimpátiáját, hogy elmondta, ellene is elkövettek egy sikertelen merényletet.

Az összes jelentős nyugat-európai vezető megszólalt és együttérzését fejezte ki a történtek kapcsán, talán páratlannak mondható módon Washingtontól keresztül Berlinen át Moszkváig ért a részvétnyilvánító politikusok sora. Az eseményekről a világsajtó is beszámolt, igaz, az olvasatok különböztek: míg az orosz sajtó szerint Fico a különutas álláspontjának köszönhetően került a merénylő célkeresztjébe, a nyugat-európai újságok mértéktartóbban fogalmaztak.

Érdekesség, hogy Szlovákia a 2024 elején még igencsak feszült viszonya az Európai Bizottsággal a merényletet követően nem éleződött tovább.