Ösztöndíjjal fognának nővért, ukrán és szerb orvosok is kellenek

Pozsony | A kormány a tegnapi ülésén elfogadta az egészségügyi minisztérium javaslatát, melyben 6000 eurós ösztöndíjjal támogatná a nővérképző egyetemek diákjait. A nővérkamara szerint inkább a béreket kellene emelni.

Szlovákiában egyre nagyobb problémát jelent az egészségügyi dolgozók hiánya. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felmérése szerint az elmúlt 16 évben mintegy 10 ezer nővér hagyta el az országot, és keresett külföldön munkát, emiatt a szlovák kórházakban hatalmas a munkaerőhiány. A nővérkamara vezetői azt állítják, hogy legalább 15 ezer nővér hiányzik, az egészségügyi minisztérium szerint viszont csak ezer.

A problémát az egészségügyi tárca ösztöndíjjal oldaná meg, a vonatkozó törvényjavaslatot a kormány tegnap fogadta el. A tervezet értelmében az állam úgynevezett stabilizációs ösztöndíjjal támogatná a nővérképző főiskolák diákjait. Az ösztöndíj évi 2000 eurót jelentene a diákok számára a tanulmányaik első három évében, vagyis összesen 6000 eurót. Cserébe a nővéreknek az iskola elvégzése után legalább 9 évig Szlovákiában kellene dolgozniuk, ellenkező esetben pedig az ösztöndíjat vissza kellene fizetniük.

Iveta Lazorová, a Szlovák Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarájának (SKSaPA) elnöke szerint naiv elképzelés, hogy a stabilizációs ösztöndíj elegendő motiváció lesz a nővérek számára. „Ahhoz, hogy a nővérek Szlovákiában maradjanak, legalább 1600 eurós bruttó fizetésre lenne szükség” – jelentette ki az elnöknő.

Az egészségügyi dolgozók hiányára a Szlovákiai Kórházak Szövetsége (ANS) és a Munkaadók Országos Szövetsége (AZZZ) is felhívta a figyelmet. Ők a probléma gyors megoldását a külföldi munkaerő alkalmazásában látják. Zuzana Eliášová, az egészségügyi tárca szóvivője elmondta, hogy a minisztérium nyitott a külföldi munkaerő befogadására, viszont a probléma hosszabb távú megoldását a szlovákiai orvosok és nővérek megtartásában látja.

Ukrán, szerb orvosok kellenek

A javaslatot az egészségügyi és az oktatásügyi minisztérium dolgozta ki. Andrea Kalavská (Smer) egészségügyi miniszter májusban 10 százalékos béremeléssel akarta orvosolni a nővérhiányt, később pedig azzal, hogy a korábbinál több nővért vegyenek fel az egyetemekre. A tárca belátta, hogy ezek az intézkedések nem elégségesek. Az egyetemisták számának növelése például azért nem, mert elemzések igazolták, hogy a tanulmányaik elvégzése után a nővérek mindössze 44 százaléka kezd el Szlovákiában dolgozni. Ezért akarják már az egyetemi hallgatókat is pénzzel ösztönözni.

„Nem mondhatjuk, hogy a nővérképző egyetemeken nincs elég diák, a probléma abból ered, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik a tanulmányaik után nálunk kezdenek el dolgozni. Ezért szeretnénk kipróbálni egy olyan rendszert, melyben a leendő nővérek kapnak az államtól pénzt, amit aztán ledolgozhatnak” – jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint az orvosi egyetemek esetében más a helyzet. „Az orvosok 82 százaléka az egyetem elvégzése után a szlovák egészségügyben marad. Ebben az esetben az a gond, hogy a jelenlegi orvosok átlagéletkora elég magas, ezért 5–10 év múlva már tömegesen fognak nyugdíjba vonulni. Ezért javasoltam az orvosi egyetemeknek, hogy már ebben az évben vegyenek fel 185-tel több diákot” – közölte Pellegrini.

Irreális béremelés?

Iveta Lazorová, a Szlovák Nővérek és Szülészasszisztensek Kamarájának (SKSaPA) elnöke azt állítja, hogy a minisztérium javaslata nem oldaná meg a nővérhiányt. „Információink szerint minden kórházban kevés a nővér, emiatt pedig nemcsak a műtétek várakozási ideje hosszabbodik meg, hanem az egészségügyi ellátás minősége is jelentősen romlik. Az még inkább aggasztó, hogy a fejlett országok közül csak Szlovákiában ennyire rossz a helyzet” – mondta Lazorová, aki szerint a nővérek alacsony fizetése a legfőbb probléma. „Bérük nagyban függ attól, hogy melyik régióban dolgoznak, valamint attól is, hogy milyen típusú intézményben. Legrosszabbul a szociális intézményekben dolgozó nővérek állnak, mivel a fizetéseik sok esetben még az átlagfizetést sem érik el. Valamivel jobb helyzetben vannak a kórházi nővérek, akiknek a bére már meghaladhatja a 900 eurót. A legtöbbet azok a nővérek keresik, akik specializált kórházakban dolgoznak, ahol már a bruttó 1500 eurót is megkeresik. Ettől függetlenül a Szlovákiához hasonló gazdasággal rendelkező országokkal összehasonlítva a nővérek fizetésének a ledolgozott túlórák nélkül is legalább bruttó 1600 eurónak kellene lennie” – fűzte hozzá Lazorová.

Az egészségügyi minisztérium a kamara által javasolt fizetésemelést elképzelhetetlennek tartja, és arra figyelmeztet, hogy figyelembe kellene venniük Szlovákia reális gazdasági lehetőségeit.

Ukránok, szerbek

Szintén az egészségügyi dolgozók hiányáról tartott sajtótájékoztatót a Szlovákiai Kórházak Szövetsége (ANS) és a Munkaadók Országos Szövetsége (AZZZ). Elmondásuk szerint a helyzet azonnali megoldást kíván, ezért szükség van többek között az ukrán és szerb munkaerő befogadására. A munkáltatók szövetsége felhívta a figyelmet, hogy az orvoshiányt 2015 előtt is határon túli dolgozókkal oldották meg, azonban az oktatásügyi minisztérium intézkedései megnehezítették a külföldi munkaerő behozatalát. „Nem szeretnénk, hogy akárki dolgozhasson a szlovák kórházakban, viszont léteznek különböző vizsgák, melyek segítségével megállapíthatóak a dolgozók képességei. Sem az orvosi, sem a nővérképző egyetemek nem képesek ellátni a munkaerő iránti igényt Szlovákiában, ezért is szükségesek ezek a lépések” – mondta Igor Pramuk, az ANS alelnöke, aki hozzátette, hogy nemcsak az orvosokból és a nővérekből, hanem egyéb egészségügyi dolgozókból is hiány van.

Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője lapunknak elmondta, hogy a tárca nyitott a külföldi munkaerő befogadására. „Az egészségügyi minisztérium tárgyalásokat folytat a munkaügyi minisztériummal a külföldi orvosok és nővérek befogadásának megkönnyítéséről. Az egészségügyi dolgozók hiánya már régóta probléma Szlovákiában, ezért egy hosszabb távú megoldáson is dolgozunk, amelynek az itteni nővérek és orvosok megtartása az alapja” – tájékoztatott a szóvivő. (nar, Sme, TASR)