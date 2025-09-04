Ősszel több új arccal és hatalmi átrendeződéssel is találkozunk a parlamentben

A 150 tagú törvényhozásban a kormánykoalíciónak továbbra is szűk, de működőképesnek tűnő többsége van: képviselői száma 79 fő. Míg tavaly nyáron rengeteg veszekedés és elhalasztott konfliktus jellemezte a kormánypártok munkáját, az idén elsősorban a költségvetési konszolidációval járó megszorítás jelenti a legnagyobb problémát a kormánypártoknak – kivéve ha Rudolf Huliak megzavarja a harmóniát.

Záborská halála az alkotmánymódosításra is hat

Augusztus 21-én elhunyt Anna Záborská, a Keresztény Unió elnöke, az egyik legelismertebb és legellentmondásosabb konzervatív politikus a parlamentben. A képviselőnő utódjának szeptemberben kell letennie az esküt, a haláleset azonban nagyban módosíthatja a kormánykoalíció esélyeit az alkotmány megváltoztatására.

Az egykori KDH-s képviselők által alakított Keresztény Unió Igor Matovič Szlovákia mozgalmával kötött koalíciót a 2023-as parlamenti választás előtt. A párt végül két mandátumot szerzett a parlamentben, az egyik Záborskának jutott, a másikat Richard Vašečka szerezte meg. A képviselőnő utódját azonban nem a párt adja, hanem a mozgalom listáján szereplő, következő legeredményesebb politikusnak jut, hacsak másként nem döntenek.

A Szlovákia mozgalom a visszajelzések alapján Igor Dušenka jogászt jelöli a tisztségbe, de az érintett nem a KÚ tagja, így elveszhet a többség a koalíciós alkotmánymódosítás mögül.

Mivel a Keresztény Unió a Smer két nemre vonatkozó alkotmánymódosító csomagja ügyében szabad kezet kapott Matovičtól, és a párt két képviselője támogatta is azt, ezért tavasszal még volt 90 voks. Dušenka azonban Záborskával ellentétben vélhetően nem fog az alkotmánymódosítás mellett szavazni, így a kormánypártok átgondolják, érdemes-e egyáltalán napirenden tartani az kérdést.

PS: személyes ügyek és fiatalság

A legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia frakciójának összetétele az ősszel szintén megváltozik: Viera Kalmárová a héten lemondott a képviselői mandátumáról. A helyét Gréta Gregorová veszi át.

Kalmárová személyes okokra hivatkozva távozik a parlamentből, a PS állásfoglalása szerint már egy ideje fontolgatta a lépést. Háttérinformációk szerint az iskolaügyi témákban járatos, korábban is évtizedekig az oktatásügy területén aktív Kalmárová családi okok miatt dönthetett úgy, hogy visszavonul a politika első vonalától.

A helyébe lépő 24 éves, Ligetfalun aktív Gregorová legszembetűnőbb jellemzője az életkora, ugyanis a legfiatalabb képviselőnek számít majd a parlamentben. A jelenleg legfiatalabbak – Dávid Dej (PS) és Zuzana Matejičková (Smer) egyaránt 27 évesként kerültek 2023-ban a parlamentbe.

Gregorová az állítása szerint már a külföldi munkavállaláson gondolkodott, mikor kiderült, hogy pótképviselőként beülhet a parlamentbe. A személyi változás ugyanakkor a 33 frakciótaggal rendelkező PS stratégiáját vélhetően nem rengeti majd meg.

Huliak titokban gyűjti a képviselőket

A kormánykoalíción belül személyi változás a nyáron nem történt, de Rudolf Huliak (Vidék Pártja) egy váratlan bejelentéssel gondoskodott arról a héten, hogy megkérdőjeleződjenek a koalíciós erőviszonyok. Huliak a jövő héten kezdődő parlamenti ülésszak margójára kijelentette, hogy a pártjának már öt képviselője is van. Ez azért érdekes, mert jelenleg hivatalosan csak hárman tartoznak a tagok közé: Ján Ľupták, a Hlasból átlépő Roman Malatinec, valamint Ivan Ševčík. Maga Huliak miniszterként nem tagja a törvényhozásnak.