Ősszel érkeznek Szlovákiába az új Covid-19 variáns elleni oltóanyagok

„Mindenkit biztosítunk róla, hogy lesz elég vakcina, és mindenki, aki be szeretné oltatni magát, az megteheti az oltási főszezonban” – pontosított Veronika Daničová, a tárca szóvivője.

A kormány még áprilisban utasította Kamil Šaško (Hlas) egészégügyi minisztert, hogy ne vásároljon további Covid-19 elleni mRNS vakcinákat, amíg nem ismertetik az összetételük elemzésének eredményeit.

A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) június 30-án közölte, hogy elvégezte az elemzést. Az akadémia szerint az eredmények bizonyítják, hogy a vakcinák csak elhanyagolható mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval a határérték alatt. A kormány még nem tárgyalt az elemzésről, Robert Fico (Smer) kormányfő szerint az eheti kormányülés napirendjén sem fog szerepelni.