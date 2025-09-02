Az új Covid-19 variáns elleni oltóanyagok szeptember második felében, illetve október folyamán érkeznek Szlovákiába – tájékoztatott az egészégügyi minisztérium sajtóosztálya.
Ősszel érkeznek Szlovákiába az új Covid-19 variáns elleni oltóanyagok
„Mindenkit biztosítunk róla, hogy lesz elég vakcina, és mindenki, aki be szeretné oltatni magát, az megteheti az oltási főszezonban” – pontosított Veronika Daničová, a tárca szóvivője.
A kormány még áprilisban utasította Kamil Šaško (Hlas) egészégügyi minisztert, hogy ne vásároljon további Covid-19 elleni mRNS vakcinákat, amíg nem ismertetik az összetételük elemzésének eredményeit.
A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) június 30-án közölte, hogy elvégezte az elemzést. Az akadémia szerint az eredmények bizonyítják, hogy a vakcinák csak elhanyagolható mennyiségű DNS-molekulát tartalmaznak, jóval a határérték alatt. A kormány még nem tárgyalt az elemzésről, Robert Fico (Smer) kormányfő szerint az eheti kormányülés napirendjén sem fog szerepelni.
