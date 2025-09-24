ÖSSZEFOGLALÓ: Újabb változás az ünnepnapok körül – január 6. helyett szeptember 15-én dolgoznánk jövőre

Sokan nem tudják követni a konszolidációs intézkedésekkel változó munkaszüneti napok meglétét vagy eltörlését, ezért összefoglaltuk, mit is kell tudni róluk. Bár a koalíció még vitázik a végleges formáról, egy új javaslat alapján január 6. mégis munkaszüneti nap maradhat jövőre.
A január 6. körüli változás
A kormánykoalíció továbbra sem tudott megállapodni arról, melyik egyházi ünnepnapot áldozza fel a konszolidáció részeként – január 6-a (háromkirályok vagy vízkereszt napja - a ruszinok ekkor ünneplik a karácsonyt), vagy szeptember 15-e (Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepe) kerülhet le a munkaszüneti napok listájáról. A döntéstől az állam mintegy 150 millió eurós többletbevételt vár.
Daniel Karas, a Smer képviselője új javaslata értelmében január 6. helyett szeptember 15-e munkaszüneti napként való ideiglenes eltörlése valószínűbb, a hivatalos szabadnapok száma így változatlan marad. A végső döntés a következő napokban születhet meg, így hamarosan véglegessé válik, melyik nap esik ki a hivatalos munkaszüneti napok közül.
Üzletek nyitvatartása ünnepnapokon
Ezzel párhuzamosan a kormány a konszolidációs csomag részeként enyhíti a munkaszüneti napokra vonatkozó értékesítési tilalmat. A tervek szerint olyan napokon is nyitva maradhatnak az üzletek, mint január 6., május 1., augusztus 29. vagy éppen november 1., vagyis a jelenlegi 15 ünnepnapból jövőre mindössze 5 és fél ünnepnapon tartaná fenn a kormány a boltzárat, ahogyan ez 2017 előtt működött.
A kabinet szerint a szabályok lazítása élénkíti a kereskedelmet, de az intézkedés vitákat váltott ki a munkavállalói jogok és a pihenés védelme kapcsán. A végső döntést szeptember 23-án hozza meg a parlament.
- Január 1. – újév
- Január 6. – háromkirályok (a javaslat szerint)
- Május 1. – a munka ünnepe (az üzletek nyitva lehetnek)
- Augusztus 29. – a szlovák nemzeti felkelés napja (az üzletek nyitva lehetnek)
- November 1. – mindenszentek napja (üzletek nyitva lehetnek a tervek szerint)
- December 24–26. – karácsony ünnepei (üzletek zárva maradnak)
- Húsvét (nagypéntek és húsvét hétfő – üzletek zárva maradnak)
Szeptember 15. – Hétfájdalmú Szűz Mária → május 8. mellett ideiglenesen kikerül a munkaszüneti napok közül (új javaslat)
November 17. – a szabadságért és demokráciáért folytatott harc napja → végleg megszűnik
Egységes eljárást sürget az elnök
Peter Pellegrini szlovák államfő sajtónyilatkozatában arra kérte a kormányt és a parlamentet, hogy az ünnepnapok eltörlését egységesen kezeljék. „Ha három ünnepnapot akarnak eltörölni, akkor mindhármat ideiglenesen tegyék meg, és legyen lehetőség két-három év múlva felülvizsgálni” – hangsúlyozta. Szerinte csak így lehet tisztességesen megítélni, hogy a lépés valóban beváltja-e a hozzá fűzött gazdasági reményeket.
Az államfő szerint hiba lenne, ha a kormány különböző kategóriákba sorolná az ünnepnapokat. Példaként említette november 17-ét, amelyet végleg eltörölnének, míg a másik kettőt csak ideiglenesen függesztenék fel. „Ne osszák meg a társadalmat azzal, hogy az egyik ünnep számít, a másik nem” – figyelmeztetett Pellegrini.
Pellegrini külön kitért november 17-ére.
Éppen azért csengettek akkor a terekben, hogy a véleménynyilvánítás örökre szabad maradjon
– mondta. Figyelmeztetett arra is, hogy a konszolidációs csomaggal óvatosan kell bánni, nehogy még inkább visszafogja az ország gazdasági teljesítményét, amely így könnyen recesszióba sodródhat.
Sztrájkok és gazdasági veszélyek
A közelgő általános sztrájkok lehetőségére, amelyet az SaS ellenzéki párt hirdetett meg, reagálva az elnök kijelentette: „Egy nagyszabású sztrájk még jobban megbénítaná a szlovák gazdaságot.” Ugyanakkor hozzátette, természetesnek tartja, hogy a polgárok törvényes keretek között kifejezzék elégedetlenségüket. Pellegrini szerint azonban hamis illúzió lenne azt gondolni, hogy egy sztrájk kormányváltást eredményezhet.
A konszolidációs csomagot tehát nem hagyták szó nélkül sem az ellenzék, sem a polgárok. Országszerte több ezren vonultak utcára kedden este az ellenzéki pártok által szervezett tüntetéseken, amelyek a Fico-kormány megszorító csomagja ellen irányultak. A legnagyobb demonstráció Pozsonyban zajlott, ahol a becslések szerint közel tízezren vettek részt. A színpadon felszólalt több ellenzéki vezető, köztük Milan Majerský (KDH), aki „elvesztegetett éveknek” nevezte a Fico-kormány időszakát, valamint Nikita Slovák rendező, aki a kabinet bukását sürgette.
A demonstráción beszédet mondott Michal Šimečka (PS) is, aki szerint Fico politikai uralma közeledik a végéhez, és a miniszterelnök célja már csak az ellenfelek megosztása és megfélemlítése.
