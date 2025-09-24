ÖSSZEFOGLALÓ: Újabb változás az ünnepnapok körül – január 6. helyett szeptember 15-én dolgoznánk jövőre

A január 6. körüli változás

A kormánykoalíció továbbra sem tudott megállapodni arról, melyik egyházi ünnepnapot áldozza fel a konszolidáció részeként – január 6-a (háromkirályok vagy vízkereszt napja - a ruszinok ekkor ünneplik a karácsonyt), vagy szeptember 15-e (Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepe) kerülhet le a munkaszüneti napok listájáról. A döntéstől az állam mintegy 150 millió eurós többletbevételt vár.

Daniel Karas, a Smer képviselője új javaslata értelmében január 6. helyett szeptember 15-e munkaszüneti napként való ideiglenes eltörlése valószínűbb, a hivatalos szabadnapok száma így változatlan marad. A végső döntés a következő napokban születhet meg, így hamarosan véglegessé válik, melyik nap esik ki a hivatalos munkaszüneti napok közül.

Üzletek nyitvatartása ünnepnapokon

Ezzel párhuzamosan a kormány a konszolidációs csomag részeként enyhíti a munkaszüneti napokra vonatkozó értékesítési tilalmat. A tervek szerint olyan napokon is nyitva maradhatnak az üzletek, mint január 6., május 1., augusztus 29. vagy éppen november 1., vagyis a jelenlegi 15 ünnepnapból jövőre mindössze 5 és fél ünnepnapon tartaná fenn a kormány a boltzárat, ahogyan ez 2017 előtt működött.

A kabinet szerint a szabályok lazítása élénkíti a kereskedelmet, de az intézkedés vitákat váltott ki a munkavállalói jogok és a pihenés védelme kapcsán. A végső döntést szeptember 23-án hozza meg a parlament.