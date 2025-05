Örül a lakosság az uniós pénznek, de nem akarják, hogy a fejük felett döntsenek

Szlovákia lakosainak többsége bízik a megyei testületekben, és elvárja, hogy nagyobb beleszólásuk legyen a beruházásokról szóló döntésekbe, derült ki Megyei Önkormányzatok Szövetségének (SK8) felméréséből.

A közvélemény-kutatás eredményeit hétfőn mutatták be, amelyből egyértelműen látszik, hogy

az állampolgárok nem szívlelik a központilag meghozott döntéseket.

„A lakosság 61 százaléka teljes mértékben támogatja, hogy a megyék nagyobb ellenőrzést gyakoroljanak, 29% pedig ezt a kormány felügyelete mellett tartja jó lépésnek. Mindössze 4 százalék gondolja úgy, hogy az uniós forrásokról kizárólag központi szinten kellene dönteni” – idézte Jozef Viskupičot, az SK8 elnökét a TASR.

A decentralizált döntéshozatal legnagyobb támogatottsága Pozsony és a Zsolna megyében mutatkozik. Mindemellett a lakosság 72 százaléka egyértelműen ellenzi, hogy a kormány egyeztetés nélkül beavatkozzon az önkormányzatok költségvetésébe.

Ez pedig az SK8 szerint rávilágít a kormánnyal folytatott párbeszéd szükségességére. Viskupič úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy

a decentralizáció nem fenyegetés, hanem a stabilitás egyik lehetséges garanciája.

Ki szerint jó az uniós pénz?

A megkérdezettek több mint fele egyetértett: az Európai Unióból származó pénzügyi források javítják az életszínvonalat a megyéjükben. A válaszadók egyharmada ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg.

Ha közelebbről is megvizsgáljuk az adatokat, az is kirajzolódik, hogy az uniós források pozitív hatását a 35 és 44 év közötti korcsoport érzékeli leginkább, de mindez azzal is össszefügg, hogy milyen oktatásban részesült a válaszadó, valamint azzal is, hogy hol él az illető.