Több ezren vettek részt a pozsonyi tüntetésen
Országszerte tüntetnek a konszolidációs csomag ellen, Fico távozását követelik
Kedden 18 órakor vette kezdetét az országos tüntetés, amelyet az ellenzéki pártok szerveztek a kormány megszorítási csomagja miatt. A megyeszékhelyek mellett kisebb városokban is szerveztek megmozdulásokat.
A parlamentben kedden megkezdődött a részletes vita a Fico-kabinet konszolidációs csomagjáról. A képviselők várhatóan szerdán is folytatják az egyeztetést a megszorításokról, amelyek ellen a Progresszív Szlovákia, a KDH, az SaS és a Demokraták kedd estére tüntetést szerveztek.
Együtt, de mégis megosztva
A Szlovákia mozgalom képviselőit ezúttal is kihagyták a felszólalók sorából, az említett pártok ugyanis nem hajlandóak közösködni az Igor Matovič által vezetett mozgalommal.
Milan Majerský, a KDH elnöke a fővárosi demonstráción arról beszélt,
valóban vannak nézeteltérések a koalícióban, de együtt le fogják váltani a jelenlegi politikai vezetést.
A Fico-kormány utóbbi két évét Szlovákia szempontjából „elvesztegetett éveknek” nevezte.
A tüntetésen részt vevő tömeg Majerský beszéde alatt azt skandálta, „ne szavazz együtt Ficóval”. Ezzel arra szólították fel a pártelnököt, hogy a KDH ne támogassa a Smer által benyújtott alkotmánymódosító javaslatot a két biológiai nem elfogadásáról.
Akár 10 ezren is lehettek
A Denník N becslései szerint a fővárosi tüntetők száma megközelíthette a 10 ezret.
A pozsonyi tüntetésen továbbá felszólalt Nikita Slovák rendező és aktivista is, aki a negyedik Fico-kormány bukását sürgette. Mint mondta, ha így folytatódnak a dolgok, Ficóék le fogják húzni Szlovákiát a mélybe.
„Barátaim, ne engedjük nekik”
– fogalmazott a rendező, aki korábban is részt vett tüntetések szervezésében, legutóbb a múlt héten Alojz Hlinával, az SaS képviselőjével közösen álltak ki a Fico-kabinet lépései ellen.
Ki lesz a következő?
A tüntetés műsorvezetője, Kristína Tormová a beszédében szolidaritást vállalt Marta Šimečkovával, Michal Šimečka édesanyjával, akit a Fico-kabinet az utóbbi napokban nyilvánosan támadni kezdett a korábban felvett állami támogatások ügyében.
Michal Šimečka szerint Fico uralkodása már a végét járja. Úgy véli, a miniszterelnöknek már csak egyetlen célja van: fárasztani, megosztani és megfélemlíteni mindazokat, akik szembeszállnak vele.
„De elszámolta magát – nem hagyjuk magunkat megosztani, nem fogunk elfáradni, és főleg nem is ijedünk meg. Még akkor sem, ha a családjainkat kezdik támadni”
– mondta Šimečka, majd megjegyezte, a legközelebbi támodások középpontjába más ellenzéki képviselők rokonai is kerülhetnek, vagy akár bármilyen állampolgár családtagja, aki kritikusan gondolkodik.
- Eperjes,
- Nagyszombat,
- Nyitra,
- Trencsén,
- Kassa,
- Besztercebánya,
- Zsolna,
- Bártfa,
- Késmárk,
- Liptószentmiklós,
- Losonc,
- Vágbeszterce,
- Rózsahegy,
- Szenica,
- Igló,
- Bazin,
- Miava,
- Turócszentmárton,
- Rimaszombat,
- Nagyrőce,
- Felsővízköz.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.