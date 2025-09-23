Országszerte tüntetnek a konszolidációs csomag ellen, Fico távozását követelik

A parlamentben kedden megkezdődött a részletes vita a Fico-kabinet konszolidációs csomagjáról. A képviselők várhatóan szerdán is folytatják az egyeztetést a megszorításokról, amelyek ellen a Progresszív Szlovákia, a KDH, az SaS és a Demokraták kedd estére tüntetést szerveztek.

Együtt, de mégis megosztva

A Szlovákia mozgalom képviselőit ezúttal is kihagyták a felszólalók sorából, az említett pártok ugyanis nem hajlandóak közösködni az Igor Matovič által vezetett mozgalommal.

Milan Majerský, a KDH elnöke a fővárosi demonstráción arról beszélt,

valóban vannak nézeteltérések a koalícióban, de együtt le fogják váltani a jelenlegi politikai vezetést.

A Fico-kormány utóbbi két évét Szlovákia szempontjából „elvesztegetett éveknek” nevezte.

A tüntetésen részt vevő tömeg Majerský beszéde alatt azt skandálta, „ne szavazz együtt Ficóval”. Ezzel arra szólították fel a pártelnököt, hogy a KDH ne támogassa a Smer által benyújtott alkotmánymódosító javaslatot a két biológiai nem elfogadásáról.

Akár 10 ezren is lehettek

A Denník N becslései szerint a fővárosi tüntetők száma megközelíthette a 10 ezret.

A pozsonyi tüntetésen továbbá felszólalt Nikita Slovák rendező és aktivista is, aki a negyedik Fico-kormány bukását sürgette. Mint mondta, ha így folytatódnak a dolgok, Ficóék le fogják húzni Szlovákiát a mélybe.

„Barátaim, ne engedjük nekik”

– fogalmazott a rendező, aki korábban is részt vett tüntetések szervezésében, legutóbb a múlt héten Alojz Hlinával, az SaS képviselőjével közösen álltak ki a Fico-kabinet lépései ellen.

Ki lesz a következő?

A tüntetés műsorvezetője, Kristína Tormová a beszédében szolidaritást vállalt Marta Šimečkovával, Michal Šimečka édesanyjával, akit a Fico-kabinet az utóbbi napokban nyilvánosan támadni kezdett a korábban felvett állami támogatások ügyében.

Michal Šimečka szerint Fico uralkodása már a végét járja. Úgy véli, a miniszterelnöknek már csak egyetlen célja van: fárasztani, megosztani és megfélemlíteni mindazokat, akik szembeszállnak vele.

„De elszámolta magát – nem hagyjuk magunkat megosztani, nem fogunk elfáradni, és főleg nem is ijedünk meg. Még akkor sem, ha a családjainkat kezdik támadni”

– mondta Šimečka, majd megjegyezte, a legközelebbi támodások középpontjába más ellenzéki képviselők rokonai is kerülhetnek, vagy akár bármilyen állampolgár családtagja, aki kritikusan gondolkodik.