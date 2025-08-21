Tiszacsernyőn már szerdán megemlékeztek a szovjet megszállásról
A szovjet megszállásra emlékeznek, ma is orosz műveleti terület vagyunk
A Városok a Demokráciáért platform szervez megemlékezést az 1968-as szovjet megszállásról az ország 16 városában. Céljuk, hogy felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy Szlovákiában ma is erősödik az orosz befolyás különféle orosz hibrid műveletek hatására.
Az ország 16 városában tartottak és tartanak tegnap és ma megemlékezéseket a Városok a Demokráciáért platform szervezésében, az 1968. augusztus 21-i megszállásra emlékeznek, amikor a Varsói Szövetség tagállamainak hadseregei, de elsősorban a szovjet hadsereg megszállta az akkor éppen reformországnak számító Csehszlovákiát. A szovjet megszálló csapatok több mint 20 évig maradtak az országban, konzerválták a szocialista berendezkedést és biztosították a kommunista vezetés hatalmát. „Az akcióba bekapcsolódó városok és környékük lakói így felidézhetik azokat a tragikus eseményeket, amelyek hosszú évekre megfosztottak bennünket a szabadságunktól” – írják a felhívásukban a szervezők.
A rendezvényeknek azonban nemcsak a megemlékezés a céljuk. A platform szerint Szlovákiát ma is műveleti területnek tekinti Oroszország.
„Szlovákia erős orosz hibrid műveletek hatása alatt áll, ezért elengedhetetlen, hogy megvédjük azoktól az agresszoroktól, akik ma katonailag pusztítják a szomszédos Ukrajnát”
– állítják a szervezők.
Ma is vannak „orosz kollaboránsok”
A platform kapcsolódik a téli-tavaszi tüntetéssorozathoz, amelyet „Szlovákia Európa” címmel szerveztek ugyancsak sok városban.
„Olyan időkben, amikor Oroszország ismét imperialista étvágyát mutatja, elrabolja Ukrajna területeit és embereket gyilkol, szükséges felidéznünk, hogyan támadták meg a szovjet katonák Csehszlovákiát és törték össze a szabadságról szőtt reményeinket”
– magyarázzák az emlékezés fontosságát a szervezők.
Felhívják a figyelmet más párhuzamokra is, hiszen a szovjet vezetés 1968-ban is arra hivatkozott, hogy a csehszlovák vezetés hívta az országba a szovjet katonákat, mert szerintük Csehszlovákiában ellenforradalom zajlott. A behívólevél aláírói a Csehszlovák Kommunista Párt vezetői közül kerültek ki, Vasiľ Biľak a párt fő ideológusa, a központi bizottság tagja.
„A történelem alattomos ismétlődése és kormányunk kollaborációja az orosz rezsimmel olyan fenyegetést jelent, amely megfoszthat bennünket a demokratikus világban való létünktől”
– figyelmeztetnek a Városok a Demokráciáért aktivistái. Utalnak ezzel Robert Fico miniszterelnök és a koalíció több politikusának oroszbarát és Putyint támogató nézeteire, kijelentéseire.
Az első rendezvényekre már tegnap (szerda) sor került, Tiszacsernyőben például emlékművet állítottak az 57 éve történt Alexander Dubček csehszlovák és Leonyid Brezsnyev szovjet vezető találkozójának. Szovjetunió vezetője itt még békésen próbálta rávenni Dubčeket a reformok, a Prágai Tavasz leállítására, és feltehetően ezután döntött a katonai megszállásról.
A mai rendezvények helyszíne és időpontja
1. Besztercebánya, 18.00, SNP tér (nagygyűlés)
2. Bártfa, 18.00, Városháza tér (nagygyűlés)
3. Kassa, 17.00, Alsó kapu (nagygyűlés)
4. Losonc, 18.00, Kubínyi tér (nagygyűlés)
5. Turócszentmárton, 19.30, ESŠ, (filmvetítés: Vlny)
6. Myjava, 19.00, M.R. Štefánik tér(filmvetítés: Vlny)
7. Nyitra, 18.00, Svätopluk tér (nagygyűlés)
8. Érsekújvár, 18.30, Császári-királyi lovarda (nagygyűlés)
9. Pöstyén, 18.00, Teplicky temető melletti park (beszélgetés)
10. Poprád, 18.00, Coworking a szt. Egídia téren (beszélgetés)
11. Rimaszombat, 18.00, Citadela, Fő tér (beszélgetés, fotókiállítás)
12. Rózsahegy, 18.00, Š. N. Hýroš park (nagygyűlés)
13. Nagyszombat, 18.00, SNP tér (nagygyűlés)
