A szovjet megszállásra emlékeznek, ma is orosz műveleti terület vagyunk

Ma is vannak „orosz kollaboránsok”

A platform kapcsolódik a téli-tavaszi tüntetéssorozathoz, amelyet „Szlovákia Európa” címmel szerveztek ugyancsak sok városban.

„Olyan időkben, amikor Oroszország ismét imperialista étvágyát mutatja, elrabolja Ukrajna területeit és embereket gyilkol, szükséges felidéznünk, hogyan támadták meg a szovjet katonák Csehszlovákiát és törték össze a szabadságról szőtt reményeinket”

– magyarázzák az emlékezés fontosságát a szervezők.

Felhívják a figyelmet más párhuzamokra is, hiszen a szovjet vezetés 1968-ban is arra hivatkozott, hogy a csehszlovák vezetés hívta az országba a szovjet katonákat, mert szerintük Csehszlovákiában ellenforradalom zajlott. A behívólevél aláírói a Csehszlovák Kommunista Párt vezetői közül kerültek ki, Vasiľ Biľak a párt fő ideológusa, a központi bizottság tagja.

„A történelem alattomos ismétlődése és kormányunk kollaborációja az orosz rezsimmel olyan fenyegetést jelent, amely megfoszthat bennünket a demokratikus világban való létünktől”

– figyelmeztetnek a Városok a Demokráciáért aktivistái. Utalnak ezzel Robert Fico miniszterelnök és a koalíció több politikusának oroszbarát és Putyint támogató nézeteire, kijelentéseire.

Az első rendezvényekre már tegnap (szerda) sor került, Tiszacsernyőben például emlékművet állítottak az 57 éve történt Alexander Dubček csehszlovák és Leonyid Brezsnyev szovjet vezető találkozójának. Szovjetunió vezetője itt még békésen próbálta rávenni Dubčeket a reformok, a Prágai Tavasz leállítására, és feltehetően ezután döntött a katonai megszállásról.