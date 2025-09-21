Nem maradt megtorlatlanul a csütörtöki videó, ami azóta bejárta a közösségi médiát.
Őrizetben a férfi, aki mérgezéssel fenyegette meg Fico szavazóit Nyitrabányán
A rendőrség őrizetbe vette azt a 38 éves férfit, aki Nyitrabányán (Handlová) halálosan megfenyegette Robert Fico (Smer) szavazóit. A Joj információi szerint az illető azt harsogta, hogy fertőtlenítőszerrel mérgezi meg a kormányfő szimpatizánsait.
A nyomozó csoportos erőszakos bűncselekmény elkövetésének gyanújával indított eljárást a férfivel szemben. Amennyiben bűnösnek találják, akár három évre is rács mögé kerülhet.
Az ügyet a bűnüldöző szervek vizsgálják; a rendőrség szerint minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak.
A fenyegetést tartalmazó videó csütörtökön este jelent meg a közösségi médiában. A felvételen egy férfi szerepel, aki a nyitrabányai idősotthon előtt áll, kezében egy flakon fertőtlenítőszerrel, miközben a miniszterelnöknek címzett beszédében kijelenti, hogy „szimbolikusan megmérgezi” a rá szavazó időseket és felnőtteket.
