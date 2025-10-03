Őrizetbe vettek egy drogdílert az érsekújvári rendőrök

A rendőrség úgy tájékoztatott a weboldalán, hogy a férfi legalább 2022 óta árult metamfetamint az Érsekújvári járásban, több helyen is. Érsekújvári, Bethlen utcai lakásában marihuánát is tartott.

Nagyobb mennyiségben árult metamfetamint, és ingyen is osztotta a drogot. A házkutatás során fehér kristályos anyagot és zöld port tartalmazó zacskókat foglaltak le a rendőrök, és szakértői elemzésre küldték.

A nyomozó büntetőeljárást indított a gyanúsított ellen. „Indítványozták a férfi előzetes letartóztatásba helyezését ” – közölte a rendőrség.