Közélet

Orbánt, Ficót és Babišt ábrázoló AI-képet posztolt a Fidesz országgyűlési képviselője

Orbánt, Ficót és Babišt ábrázoló AI-képet posztolt Hoppál Péter

Fotó: Facebook/Dr. Hoppál Péter

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A politikusok italozó férfiak képében tűnnek fel.

Hoppál Péter (Fidesz) országgyűlési képviselő szerda reggel egy mesterséges intelligencia által készített képet tett közzé közösségi oldalán, amelyen Orbán Viktor (Fidesz) magyar miniszterelnök és Robert Fico (Smer) szlovák kormányfő is szerepel. A montázson mellettük Andrej Babiš (ANO) leendő cseh miniszterelnök jelenik meg, a jelenetben pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is szerepet kap.

„Ursulának csöngettek, megjöttek a Patrióták!” 

– írta a kép alá a politikus, bővebb magyarázatot azonban nem fűzött hozzá.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?