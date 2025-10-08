Fotó: Facebook/Dr. Hoppál Péter
Orbánt, Ficót és Babišt ábrázoló AI-képet posztolt a Fidesz országgyűlési képviselője
A politikusok italozó férfiak képében tűnnek fel.
Hoppál Péter (Fidesz) országgyűlési képviselő szerda reggel egy mesterséges intelligencia által készített képet tett közzé közösségi oldalán, amelyen Orbán Viktor (Fidesz) magyar miniszterelnök és Robert Fico (Smer) szlovák kormányfő is szerepel. A montázson mellettük Andrej Babiš (ANO) leendő cseh miniszterelnök jelenik meg, a jelenetben pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is szerepet kap.
„Ursulának csöngettek, megjöttek a Patrióták!”
– írta a kép alá a politikus, bővebb magyarázatot azonban nem fűzött hozzá.
