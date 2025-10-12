Ombudsman: Három évvel a pozsonyi terrortámadás után sem csökkent a gyűlölet

Dobrovodský sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Szlovákia a tragédia óta „nem haladt előre abba az irányba, amerre kellett volna”. Szerinte a társadalmi megbélyegzés csökkentéséhez hozzájárulhatna az azonos nemű párok jogi elismerése.

„A gyűlölet nem tűnt el a közéletből, sőt, gyakran a politikai megnyilvánulások, törvényjavaslatok és közviták részévé válik. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint az államnak jogi keretet kell teremtenie az azonos nemű párok számára. Ez nem jelenti azt, hogy kötelező lenne bevezetni az azonos neműek házasságát, elegendő lenne a kapcsolatuk jogi elismerése – ez csökkentené a társadalmi megbélyegzést” – fogalmazott az ombudsman.

Dobrovodský bírálta az alkotmánymódosítást is, amely szerinte nem visz közelebb egy igazságosabb és emberi jogokat jobban tisztelő országhoz. „Az alapvető jogok és szabadságok elsőbbségének esetleges elvonása a nemzetközi szerződésekkel és az uniós joggal szemben nem növeli a jogbiztonságot – különösen azok számára, akik kisebbséghez tartoznak, és a magán- vagy családi életükben ezekre a jogokra hivatkoznának” – tette hozzá.

A jogvédő hangsúlyozta: ha Szlovákia el akarja kerülni a hasonló tragédiákat, puszta megemlékezés nem elég. „Ez azt jelenti, hogy érvényre kell juttatni a törvény előtti egyenlőséget, meg kell védeni mindenkit a diszkriminációtól, és támogatni kell az olyan oktatást, amely tiszteletre, nem pedig gyűlöletre nevel” – mondta.

Mint ismert, 2022. október 12-én lövöldözés volt Pozsony központjában, a Vár utcában, egy olyan vendéglő előtt, amelyet főként az LMBTQ közösség tagjai látogatnak. Két férfi a helyszínen meghalt, egy nő megsérült. A tettes elmenekült a helyszínről. A rendőrség másnap reggel holtan találta, öngyilkosságot követett el.

A hatóságok a bűncselekményt terrortámadásnak minősítették. A nyomozás 2024 januárjában zárult le.