Közélet

Októberben hallgatja ki a rendőrség az SIS-igazgatót a balesetével kapcsolatban

Pavol Gašpar
TASR-felvétel
Októberben hallgatja ki a rendőrség Pavol Gašpart, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatóját a közúti balesetével kapcsolatban – közölte a TASR-rel Viktória Borloková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

Az SIS igazgatója augusztus 30-án egy közúti baleset résztvevője volt a nyitrai Dobšinský utcán, egy sárga Dodge Challengert vezetett. A másik autóban könnyebben megsérült egy 14 éves lány, kórházban kellett ellátni. Martina Bajo Holečková, az SaS parlamenti képviselője hívta fel a figyelmet, hogy Gašpart még egy hónappal a baleset után sem hallgatta ki a rendőrség, és ez felettébb szokatlan.

A nyitrai rendőrségi szóvivő elmondta, Gašpar a baleset után munkaköri elfoglaltságaira hivatkozta kérte, hogy szeptember második felében hallgassa ki a rendőrség.

„Akkor azonban betegszabadságon volt a baleset körülményeit feltáró rendőr, utána pedig a tervezett terepszolgálatokon vett részt. Ezért a kihallgatás októberre lett áttéve. Ez teljesen megszokott eljárás”

– mondta Borloková.

Hozzátette, az eljárásban baleseti szakértő is részt vesz. „A szükséges műveletek elvégzése előtt nem lehet meghatározni, hogy mikor zárulhat le az eljárás” – zárta a szóvivő.

