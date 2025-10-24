Oktatási minisztérium: Nem mindegyik diáknak van lehetősége az anyanyelvén tanulni

„Szlovákiában nincsenek tisztán roma tannyelvű alapiskolák, tehát ebben az esetben az anyanyelven való tanulás nehezen érhető el. A magyar anyanyelvű diákok esetében összetettebb a helyzet. Fontos szerepet játszik, hogy milyen messze van az iskola a lakhelytől, milyen a közlekedés, milyen az oktatás színvonala. Emellett egyes szülők aggódnak amiatt, hogy ha magyar iskolába íratják a gyereküket, rosszabb esélyei lesznek az érvényesülésre” – figyelmeztetett az oktatási minisztérium. Hozzátette, hogy ugyanakkor az anyanyelven való tanulást a szlovák alkotmány és több nemzetközi szerződés is minden gyerek számára garantálja.

A jelentés szerint a magyar alapiskolák átlagban kétszer kisebbek, mint a szlovák alapiskolák, és az arányokat tekintve több szociálisan hátrányos helyzetű tanulójuk van, viszont kevesebb szakképzett pedagógusuk. „Mindez megmutatkozik a diákok eredményein is, az országos matematikafelmérőkön a magyar iskolák tanulói egyes régiókban valamivel rosszabb eredményt érnek el” – tette hozzá a tárca.

Különbségek vannak a közlekedési lehetőségekben is. „A magyar tanulóknak gyakran kétszer-háromszor annyit kell utazniuk a magyar iskolába, mint szlovák kortársaiknak a szlovákba, és ezt nemcsak a távolság befolyásolja, hanem a tömegközlekedés minősége, illetve az önkormányzatok, valamint a családok anyagi lehetőségei is” – mutatott rá a minisztérium.

Az Oktatáspolitikai Intézet az iskolák bővítésének vagy összevonásának támogatását javasolja, emellett a bilingvális programok bővítését, a szlovák nyelv oktatásának javítását a magyar iskolákban, és az iskolába járáshoz szükséges tömegközlekedési lehetőségek javítását.

Az anyanyelvi oktatás elérhetősége a kisebbségek identitásának megőrzése és a jobb tanulmányi eredmények elérése szempontjából is fontos – hangsúlyozza az oktatási minisztérium. „Minden gyereknek joga van hozzá és meg kell kapnia a lehetőséget, hogy azon a nyelven tanuljon, amelyiken gondolkodik és érez. Az anyanyelvi oktatáshoz való jog nemcsak az identitás megőrzésével függ össze, hanem az esélyegyenlőséggel is” – szögezte le Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter.