Ők kapják a kollégiumokra szánt 50 millió eurót

Pozsony | Az állam 50 millió euróval támogatja a következő két évben az egyetemi kollégiumok felújítását, az összeget a Szlovák Rektori Konferencia elosztotta az egyetemek között, a pontos listát azonban nem adják ki.

Az egyetemisták számára a kollégiumok még mindig a legolcsóbb szálláslehetőséget nyújtják. A 40–90 eurós havi árak jóval a magánkollégiumok vagy az albérletek árai alatt vannak. Egy új magánkollégiumban 200 eurót is elkérnek egy ágyért egy kétágyas szobában, aki egyedül akar lakni, annak mintegy 400 eurós havi díjjal kell számolnia. Ennek fejében viszont sok esetben alacsony komforttal, többágyas szobákkal, több szoba számára közös zuhanyzóval kell számolniuk. Nem ritka a hulló vakolat vagy a huzatos ablak sem. A Főiskolai Hallgatói Tanács nyomására Robert Fico miniszterelnök 50 millió eurós támogatást hagyott jóvá, ebből 20 millió eurót már idén.

18 egyetem

A támogatást a Szlovák Rektori Konferencia (SRK) döntése alapján 18 egyetem között osztották fel. A konferencia a teljes listát nem hozta nyilvánosságra, néhány adatról azonban tájékoztatást kaptunk. „A pénzügyi támogatás elosztásának pontos sémájának nyilvánosságra hozatalára nem hatalmaztak fel – tájékoztatta lapunkat Rudolf Kropil, az SRK elnöke, a Zólyomi Műszaki Egyetem rektora. – A támogatást a szálláshelyek száma és színvonala alapján osztottuk el.” Azt elárulta, hogy az 50 millió eurós támogatás mintegy felét három fővárosi egyetem kapja. „A legtöbbet, 14,2 millió eurót a Komenský Egyetem használhat fel” – válaszolta kérdésünkre a rektor. Az átlagnál több támogatást kapnak a teljes akkreditációval rendelkező egyetemek, Pozsonyba pedig azért jut a támogatás fele, mert ott nem használhatták a felújításra az uniós alapok forrásait. Az egyetemek a nekik megítélt támogatás legalább 40 százalékát használhatják fel ebben az évben, a fennmaradó összeget pedig 2019-ben.

Lapunk információi szerint a Pozsonyi Műszaki Egyetem kapja a második legnagyobb összeget – 8,5 millió eurót, míg a harmadik 6 millió euróval a Kassai Műszaki Egyetem. A pozsonyi egyetemek közül a legkevesebbet a Közgazdaságtudományi Egyetem kapja, mintegy 2,5 millió eurót használhatnak fel kollégiumaik felújítására.

A Komenský Egyetem a támogatás egy részét a Družba Kollégium felújítására fordítja. „Kritikus állapotban van az elöregedett elektromos hálózat, a vízvezetékrendszer, a vizesblokkok, cserélni kell a nyílászárókat és a bútorokat is” – tájékoztatta lapunkat Ivan Daňo, a kollégium igazgatója. Szerinte a kollégium teljes felújítására mintegy 13 millió euró kellene. Várhatóan megújul majd a Malomvölgyi Kollégium egy része, a Štúr Kollégiumot 2019 januárjában teljesen lezárják.



Nyitrára közel ötmillió

A teljes összeg közel tizedét kapja a két nyitrai egyetem. A Konstantin Filozófus Egyetemé (UKF) a kisebbik összeg, 1,86 millió euró, a mezőgazdasági egyetem viszont csaknem 3 millió eurót használhat fel.

Az UKF a támogatásból 360 új kollégiumi helyt akar létrehozni. „Egy teljesen új kollégiumot akarunk létrehozni abban az épületben, amelyet Nyitra megye hivatalától vásároltunk meg. A teljes költség mintegy 4 millió euró lesz” – tájékoztatta lapunkat Peter Hrobár, az egyetem kollégiumainak igazgatója. A jelenleg is működő két kollégiumukban további 1,44 millió eurós beruházást terveznek. Az egyetem már az elmúlt években is komoly összeget fordított a kollégiumok felújítására. „2012 óta 5,2 millió euró értékű beruházás történt, ebbe beletartozik a már említett új kollégiumi épület megvásárlása, amely 1,6 millió euróba került” – számolt be Hrobár. Emellett megvettek egy másik kollégiumot a mezőgazdasági egyetemtől is, amiért 1,41 millió eurót fizettek.

Selye – félmillió

A komáromi Selye János Egyetem 501 ezer eurót kap az 50 millióból. „Jelenleg a legszükségesebbnek a Sirály 1-es kollégium nyílászáróinak cseréjét, az épület hőszigetelését, illetve a homlokzat felújítását tartjuk – mondta Petheő Attila, a rektori hivatal munkatársa. – Az előzetes számítások és felmérések alapján az egyetemünkre eső rész elég lehet a legfontosabb munkálatok elvégzésére.” Ők is végeztek felújításokat az elmúlt években. „Az egyetem tulajdonában lévő Sirály 1-es kollégiumot az elmúlt években részben önerőből, részben állami támogatásból tudtuk folyamatosan karbantartani és a belső tereket felújítani” – mondta Petheő. Ezek csak kisebb költségű felújítások voltak, az ágyak cseréjére mintegy 24 ezer eurót, a vizesblokkok cseréjére pedig közel 84 ezret költöttek.