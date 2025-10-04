Közélet

Ódor Lajos: A zöld átállás fokozatosságot igényel

Ódor Lajos
TASR-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az Európai Uniónak minél hamarabb át kell térnie a klímasemleges gazdaságra, de nem minden áron – hangsúlyozta Ódor Lajos, a Progresszív Szlovákia európai parlamenti képviselője szombaton az STVR Sobotné dialógy című műsorában. Ódor szerint a 2027-től a háztartásokra is kiterjedő ETS2 kibocsátás-kereskedelmi rendszert csak fokozatosan lehet bevezetni, hogy elkerüljék a hirtelen társadalmi terheket.

Hasonlóan vélekedett Branislav Ondruš, a Hlas EP-képviselője is, aki átgondolatlannak nevezte az ETS2 jelenlegi formáját. Mint mondta, a károsanyag-kibocsátás mérséklése fontos, de az Európai Zöld Megállapodás végrehajtása szerinte „katasztrofális”. Példaként említette, hogy a globális szén-dioxid-kibocsátás tavaly minden eddiginél magasabb szintet ért el.

A műsorban a szlovákiai orosz gázimport kérdése is napirendre került. Ódor hangsúlyozta, hogy az országnak el kell távolodnia Oroszországtól, és nem szabad hozzájárulnia az Ukrajna elleni háború finanszírozásához. Ondruš ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy a túl gyors fordulat az amerikai gázimporttól való függőséget erősítené. „Az európai gazdaság már így is brutálisan függ az Egyesült Államoktól, amely a legkiszámíthatatlanabb kereskedelmi partner a világon” – fogalmazott.

Mindkét politikus bírálta a közelmúltban elfogadott alkotmánymódosítást. Ódor szerint a változtatás „senkinek sem segít”, és Robert Fico (Smer) kormányfő ezzel próbálta elterelni a figyelmet a költségvetési konszolidáció kudarcáról. Ondruš kifogásolta, hogy a módosítás nem számolta fel az egyetlen országos választókerület rendszerét, amely szerinte a régiók alulreprezentáltságát okozza a parlamentben.

A Specializált Büntetőbíróság esetleges megszüntetését Ódor „abszolút képtelenségnek” nevezte, amely szerinte a hatalomhoz közeli körök védelmét szolgálná. Ondruš azt mondta, nincs tudomása arról, hogy pártja támogatná a javaslatot, ugyanakkor hozzátette: a speciális ügyészség politizáltsága hozzájárult a helyzethez.

Ódor Lajos
Progresszív Szlovákia
Branislav Ondruš
Hlas
