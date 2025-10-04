Ódor Lajos: A zöld átállás fokozatosságot igényel

Hasonlóan vélekedett Branislav Ondruš, a Hlas EP-képviselője is, aki átgondolatlannak nevezte az ETS2 jelenlegi formáját. Mint mondta, a károsanyag-kibocsátás mérséklése fontos, de az Európai Zöld Megállapodás végrehajtása szerinte „katasztrofális”. Példaként említette, hogy a globális szén-dioxid-kibocsátás tavaly minden eddiginél magasabb szintet ért el.

A műsorban a szlovákiai orosz gázimport kérdése is napirendre került. Ódor hangsúlyozta, hogy az országnak el kell távolodnia Oroszországtól, és nem szabad hozzájárulnia az Ukrajna elleni háború finanszírozásához. Ondruš ezzel szemben arra figyelmeztetett, hogy a túl gyors fordulat az amerikai gázimporttól való függőséget erősítené. „Az európai gazdaság már így is brutálisan függ az Egyesült Államoktól, amely a legkiszámíthatatlanabb kereskedelmi partner a világon” – fogalmazott.

Mindkét politikus bírálta a közelmúltban elfogadott alkotmánymódosítást. Ódor szerint a változtatás „senkinek sem segít”, és Robert Fico (Smer) kormányfő ezzel próbálta elterelni a figyelmet a költségvetési konszolidáció kudarcáról. Ondruš kifogásolta, hogy a módosítás nem számolta fel az egyetlen országos választókerület rendszerét, amely szerinte a régiók alulreprezentáltságát okozza a parlamentben.

A Specializált Büntetőbíróság esetleges megszüntetését Ódor „abszolút képtelenségnek” nevezte, amely szerinte a hatalomhoz közeli körök védelmét szolgálná. Ondruš azt mondta, nincs tudomása arról, hogy pártja támogatná a javaslatot, ugyanakkor hozzátette: a speciális ügyészség politizáltsága hozzájárult a helyzethez.