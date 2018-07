Nyáron is nyitva tart az óvoda

Pozsony | Hosszú évek óta forró téma az óvodák nyári nyitvatartása. Eltérő módon viszonyulnak az ovik a szünidőhöz. A napokban a közösségi oldalon vált témává az óvodák nyári nyitvatartása. Az iskolai szünidő beköszöntével ugyanis számos óvoda az iskolákhoz hasonlóan két teljes hónapra bezárja kapuit.

A hozzászólók között volt, aki azt állította, hogy az óvodáknak nyáron is nyitva kell tartaniuk. „Az óvodák nem másolhatják az alap- és a középiskolák részére megszabott két hónapos szünidőt” – közölte kérdésünkre a Martina Lubyová (SNS-jelölt) vezette oktatási tárca. Az óvodák számára ugyanis a tanév szeptember 1-én kezdődik és augusztus 31-ig tart. Ugyanakkor egy 2008-ban jóváhagyott rendelet értelmében az óvodák legkevesebb három hétre „az épület alapos kitakarítása és fertőtlenítése, valamint a személyzet szabadságának merítése miatt bezárhatnak. A zárva tartásról azonban a fenntartónak legalább két hónappal korábban tájékoztatnia kell a szülőket” – közölte az oktatási tárca sajtóosztálya. Arra is emlékeztettek, hogy ha egy fenntartó több óvodát is működtet, akkor – bizonyos előírások betartása mellett – a gyerekeket összevonhatják egy óvodába. Utóbbira a nagyobb városokban van példa. Információink szerint Komáromban például a nyári vakáció alatt egy óvoda működik. A szabadságok merítését úgy oldják meg, hogy kéthetente más óvoda várja a kicsiket.

Vidéken azonban teljesen más a gyakorlat. A kisebb településeken nem ritka az sem, hogy az óvodák másolják az iskolai szünidőt. A minisztérium szerint azonban mielőtt a zárva tartásról döntenek, az óvodáknak fel kell mérni a szülők igényeit. Az általunk megszólított polgármesterek állítják, hogy mindig a szabályoknak megfelelően járnak el, és a felmérések alapján a szülők nem, vagy csak nagyon kevesen igénylik a nyári nyitvatartást. A szülők azonban másról számoltak be. Egy neve elhallgatását kérő anyuka elmondta, hogy három éve járnak gyermekei egy falusi óvodába. „Az első két évben ez egyáltalán nem volt téma. Nem kérdezték meg tőlünk, hogy szeretnénk-e nyáron járatni a gyerekeket. Idén pedig közölték, hogy július első két hetében még nyitva tartanak” – mondta az anyuka. A zárva tartásnál a fenntartónak némi kapaszkodót ad az is, hogy a vonatkozó szabályok nem fogalmaznak egyértelműen. Vagyis egyetlen törvény vagy rendelet sem szabja meg, hogy pontosan hány gyermek miatt kellene az óvodának üzemelnie a nyári vakáció alatt. Ugyanakkor a tárca szerint, ha az óvoda megnyitásánál a tíz fő irányadó, akkor ugyanilyen létszámú gyermek igényeit a nyári szünidő alatt is szem előtt kell tartani. Arra is figyelmeztetnek, az óvodák egyetlen gyermeket sem utasíthatnak vissza, azokat sem, akik esetleg szeptemberben már iskolába mennek.