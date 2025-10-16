Közélet

Novemberben kezdődhet a Daniel Lipšic ügyésszel szembeni fegyelmi eljárás

Daniel Lipšic
TASR-felvétel
tasr
TASR

November 16-án kezdődhet a fegyelmi eljárás Daniel Lipšic ügyész, a Különleges Ügyészség volt vezetője ellen – tájékoztatott Marie Stracenská, a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság szóvivője.

A szóvivő közölte, hogy az eredetileg októberre kitűzött tárgyalást a gyanúsított ügyvédjének akadályoztatása miatt napolták el. Stracenská hozzátette, Lipšic ellen két etikai és egy szakmai vétség – az ügyészi kötelesség megszegése – miatt indult fegyelmi eljárás.

Lipšic elleni fegyelmi indítványt Maroš Žilinka főügyész nyújtotta be tavaly november végén.

Daniel Lipšic
