November 16-án kezdődhet a fegyelmi eljárás Daniel Lipšic ügyész, a Különleges Ügyészség volt vezetője ellen – tájékoztatott Marie Stracenská, a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság szóvivője.
Novemberben kezdődhet a Daniel Lipšic ügyésszel szembeni fegyelmi eljárás
A szóvivő közölte, hogy az eredetileg októberre kitűzött tárgyalást a gyanúsított ügyvédjének akadályoztatása miatt napolták el. Stracenská hozzátette, Lipšic ellen két etikai és egy szakmai vétség – az ügyészi kötelesség megszegése – miatt indult fegyelmi eljárás.
Lipšic elleni fegyelmi indítványt Maroš Žilinka főügyész nyújtotta be tavaly november végén.
