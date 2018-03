Nicholsonová: A Pénzügyi Hatóság képviselői a Vadala családdal nyaraltak

Pozsony | A Pénzügyi Hatóság (FS) legfőbb képviselői 2014 nyarán a Vadala családdal kirándultak, amelyet Ján Kuciak újságíró és barátnőjének meggyilkolásával kapcsolnak össze. Erre Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) képviselő hívta fel a figyelmet csütörtökön.

A képviselőnő arról tájékoztatott, hogy meg nem erősített információi vannak arról, hogy 2014 nyarán a Vadala családdal volt kirándulni a Pénzüggyi Hatóság (FS) akkori alelnöke és jelenlegi pénzügyminisztériumi államtitkár Dana Meager (SNS), továbbá Soňa Karabelli, a Pénzügyi Hatóság Személyzeti Hivatalának igazgatója, illetve Lucia Fecková, a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi Hivatalának vezetője.

Ma már csak Fecková dolgozik a Pénzügyi Hatóságnál, aki elismerte, hogy 2014 nyarán Olaszországban töltötte a szabadságát, ugyanakkor elmondta, hogy az utat saját maga szervezte. Elutasította, hogy a Vadala család valamely tagjával kapcsolatba került volna. Ivana Skokanová, a Pénzügyi Hatóság szóvivője szerint Fecková hazugságvizsálatnak is kész alávetni magát.

A TASR Meager államtitkár asszonyt is megkereste Alexandra Gogován, a Pénzügyminisztérium szóvivőjén keresztül. A szóvivő elmondta, hogy Meagert személyesen kell felkeresni, mivel ő az említett időpontban nem volt a tárca képviselője, és ezáltal az eset a minisztériumot nem érinti.

Az SaS ellenzéki párt aggodalmát fejezi ki az iránt, hogy a rendőrségi körökbe is beszivárgó szervezett bűnözés egy kitervelt, hamis indítékot talál Ján Kuciak újságíró és barátnőjének meggyilkolására. Ezt csütörtökön jelentette ki a párt két alelnöke, Ľubomír Galko és Lucia Ďuriš Nicholsonová, akik egy az ellenzék által kijelölt független szakértő bevonását kérik a nyomozásba.

Az SaS képviselőinek ugyanis – elmondásuk szerint – megalapozott gyanújuk van arra, hogy a vizsgálat során szándékosan szivárognak el információk. Galko közölte: „Felszólítunk minden rendes rendőrt, hogy kövessék figyelemmel, mi történik Ján Kuciak és Martina Kušnírová gyilkossága körül.”

Ďuriš Nicholsonová arra hívta fel a figyelmet, hogy Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány szerdai (február 28.) sajtótájékoztatója ellentétben állt Jaromír Čižnár főügyész utasításával, aki leállította a nyilvánosság és a politikusok tájékoztatását a nyomozás állásáról. „Miért volt szükség arra, hogy két elfogott drogosról tájékoztasson? Miért nem tartotta tiszteletben az országos rendőrfőkapitány a főügyész döntését?” – kérdezte a képviselőnő.

Galko „szégyenteljesnek” és „marketingfogásnak” nevezte Gašpar sajtótájékoztatóját. Szerinte ennek az volt csak a célja, hogy olyan benyomást keltsen, mintha az újságírót drogosok ölték volna meg. „Nem engedhetjük meg, hogy Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolását az országos rendőrfőkapitány vagy bárki más elhomályosítsa” – hangsúlyozta Nicholsonová. Az SaS ezért felszólítja az országos rendőrfőkapitányt, hogy ne tájékoztasson a rendőrségi nyomozás eredményeiről.



Nicholsonová szerint az ellenzék bizalmatlanságát a kormány iránt úgy lehetne feloldani, ha egy külső szakértő is részt vehetne a nyomozásban. „Ez lehetne külföldi szakértő, de akár hazai is, aki elnyeri a bizalmunkat” – magyarázta. „Ha Robert Fico komolyan gondolja a koalíció és az ellenzék együttműködését, akkor ez a legjobb módja annak, hogy eloszlassa a kételyeket” – tette hozzá. Ezzel más ellenzéki képviselők is egyetértenek.

A Progresszív Szlovákia (Progresívne Slovensko) parlamenten kívüli párt előrehozott választásokat sürget, ezért felszólítja a parlamentet, hogy írja ki azokat.