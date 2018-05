Nicholsonová: Az agrártárca az olasz maffia mellett az albánt is támogatta

Pozsony | A Gabriela Matečná (SNS-jelölt) földművelésügyi miniszter elleni bizalmatlansági szavazás az egyetlen programpontja a parlament rendkívüli ülésének, melyet csütörtökön nyitott meg Andrej Danko (SNS) házelnök. A rendkívüli ülés összehívását az SaS, OĽaNO és a Sme rodina pártok kezdeményezték, az indítványt 44 képviselő támogatta aláírásával.

Az ellenzék azt veti Matečná szemére, hogy már a Szlovák Földalap (SPF) vezérigazgatójaként is csalárd módszereket vezetett be, és a visszaéléseket folytatta miniszterként is. Úgy vélik, Matečná inkább az oligarchák, mint a tényleges gazdák érdekeit képviseli, tevékenységével pedig veszélyezteti az ország jövőbeli regionális fejlődésének forrásait.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), a parlament alelnöke felszólalásában elmondta: információi szerint a földművelésügyi minisztérium az agrártámogatásokon keresztül nem csak az olasz, hanem az albán maffiát is támogatta. Az utóbbihoz köthető három cég állítólag több mint 20 millió eurós támogatáshoz jutott az elmúlt nyolc évben.

Az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) anyagaiból Nicholsonová szerint kitűnik, hogy a szóban forgó cégek többször is túlzott támogatásért folyamodtak. Annak ellenére, hogy a PPA tudott róla, hogy csalással próbálkoznak, a cégek mégis megkapták a támogatást. Az ellenzéki képviselő hozzátette: abban az esetben, ha a PPA megtagadta a dotáció kifizetését, az említett cégek a földművelésügyi minisztériumnál fellebbeztek, amely végül a javukra döntött. Nicholsonová szerint Matečnát nem csak politikailag, hanem büntetőjogilag is felelősségre kellene vonni.

A kormány állásfoglalását a parlamentben Sólymos László (Most-Híd) környezetvédelmi miniszter olvasta fel. Eszerint az ellenzék a Matečná leváltására vonatkozó indítvánnyal csupán politikai tőkét akar kovácsolni, ezért a kormány azt nem támogatja. Sólymos a továbbiakban felsorolta Matečná miniszterként elért eredményeit. A kormány állásfoglalása szerint a médiában megjelent információkra, melyekkel az ellenzék foglalkozni kezdett, a minisztérium megfelelő magyarázatot adott, rámutatva, hogy egyéni mulasztásokról volt szó. Az agrártárca együttműködik a hatóságokkal az ügyek kivizsgálása során – hangsúlyozta Sólymos.