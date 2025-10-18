Nemzetközi hadgyakorlat zajlik Szlovákiában (FOTÓK)

Közélet

Fotó: Facebook/Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Csütörtökön kezdetét vette Szlovákiában a Strong Together 2025 elnevezésű nemzetközi hadgyakorlat végrehajtási szakasza – tájékoztatott Štefan Zemanovič, a hadsereg szóvivője. 

A gyakorlatban közel háromezer katona vesz részt Szlovákiából, Magyarországról, Lengyelországból, valamint a spanyol parancsnokság alatt működő multinacionális dandárból. További katonák anyaalakulataiknál teljesítenek feladatokat. 

A hadgyakorlatok október 20-ig, hétfőig tartanak több mint negyven helyszínen Kelet-Szlovákiában. A fegyveres erők közleménye szerint ez a hadgyakorlat történelmi jelentőségű, mivel a katonák valós környezetben, szövetségeseikkel közösen gyakorolhatják műveleti terveiket. A Nagyazar (Veľké Ozorovce – Tőketerebesi járás) laktanya gyakorlóterén egy megerősített vezetési pontot is kialakítottak. 

Daniel Zmeko vezérkari főnök elmondta, a cél a parancsnoki szintek közötti együttműködés összehangolása, a hadosztályoktól a dandárokon át egészen a gépesített zászlóaljakig. A parancsnokok a modern hadviselés irányítási módszereit tesztelik, és a műveleteket speciális, felderítés ellen védett mobil menedékekből irányítják.

A hadgyakorlat részeként a légierő egységei is gyakorlatot tartanak Air Livex STTO25 néven, amelyben szlovák, lengyel és magyar pilóták működnek együtt a légi együttműködés fejlesztése érdekében.

