Nemzetközi hadgyakorlat zajlik Szlovákiában (FOTÓK)

A hadgyakorlatok október 20-ig, hétfőig tartanak több mint negyven helyszínen Kelet-Szlovákiában. A fegyveres erők közleménye szerint ez a hadgyakorlat történelmi jelentőségű, mivel a katonák valós környezetben, szövetségeseikkel közösen gyakorolhatják műveleti terveiket. A Nagyazar (Veľké Ozorovce – Tőketerebesi járás) laktanya gyakorlóterén egy megerősített vezetési pontot is kialakítottak.

Daniel Zmeko vezérkari főnök elmondta, a cél a parancsnoki szintek közötti együttműködés összehangolása, a hadosztályoktól a dandárokon át egészen a gépesített zászlóaljakig. A parancsnokok a modern hadviselés irányítási módszereit tesztelik, és a műveleteket speciális, felderítés ellen védett mobil menedékekből irányítják.

A hadgyakorlat részeként a légierő egységei is gyakorlatot tartanak Air Livex STTO25 néven, amelyben szlovák, lengyel és magyar pilóták működnek együtt a légi együttműködés fejlesztése érdekében.