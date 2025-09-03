Európa-szerte komoly anyagi terhet jelent a szülőknek gyermekük iskoláztatása
Nem csak Szlovákiában, Európa-szerte is komoly anyagi teher a szülőknek az iskoláztatás
Az utóbbi hetekben számos felmérés készült arról, hogy a szülőket milyen mértékben érintik a tanévkezdés költségei. Kiderült, nemcsak a szlovákiai és a magyarországi gyermekek beiskolázása drága, hanem Európa-szerte is komoly anyagi terhet jelent az iskolakezdés és a gyermekek taníttatása.
365.bank: évről évre drágább a tanévkezdés
Az iskolakezdés költségei évről évre növekednek: a válaszadók 38%-a szerint 101–200 eurót költ az alapfelszerelésekre (füzetek, írószerek, váltócipő, torna- és rajzeszközök). A szülők negyede 100 eurón belül tudja tartani a kiadásokat, míg 22% 201–300 eurót fordít ezekre. Mindezeken túl további kiadások merülnek fel az iskolai klubok, szakkörök, napközi, ebéd vagy az iskolai alapítványhoz való hozzájárulás kapcsán.
„Évről évre azt tapasztaljuk, hogy az iskolai felszerelések és eszközök ára növekszik. Míg a tavalyi tanév kezdetén a szülők 31%-a meg tudta oldani az iskolai felszerelések beszerzését 100 eurón belül, idén már csak alig egynegyedük volt erre képes”
– tette hozzá Zuzana Blažečková Janove, a 365.bank PR-vezetője.
A kiskorú gyermekeket nevelő szülők több mint 59%-ának vissza kellett fognia a kiadásait a nyári tevékenységek és az iskolakezdés költségei miatt. Az említett kiadások fedezésére a szülők 26%-a kimondottan spórol, míg 44%-uk megtakarításból vagy éppen aktuális bevételeiből fedezi ezeket – derül ki a 365.bank felméréséből, melyet Ipsos ügynökség készített. A felmérés 2025 augusztus 22. és 25. között, 550 válaszadó bevonásával készült.
A felmérés alapján a nyár folyamán a szülők többsége közös tevékenységekre, leggyakrabban például utazásra és kirándulásra költött – ez a válaszadók 72%-ára volt jellemző. Ezt követték a sporttevékenységek (43%) és kulturális programok (41%), majd a nyári táborok (30%). Legkevesebben az oktatási célú kurzusokra költöttek (5%).
„A kiadásokra vonatkozó felmérés megmutatta, hogy a szülők kb. ötöde 101–200 eurót költött az említett nyári programokra, hasonló arányban voltak azok, akik 201 és 300 euró közötti összegből fedezték ezeket a tevékenységeket. A válaszadók csupán 15%-a oldotta meg ezeket a kiadásokat 100 euró alatti összegből – összehasonlításképp a tavalyi felmérésben ez az arány még 20% volt. A többi szülő a fenti összegeket meghaladva akár több száz eurót is ráfordított ezekre az aktivitásokra” – közölte a 365.bank.
Mennyi az annyi Magyarországon?
A helyzet Magyarországon sem rózsás. Az Erste Bank felméréséből kiderült, hogy a legtöbb szülő gyermekenként 20–50 ezer forintos (kb. 50–130 eurós) beiskolázási költséggel számol. A kisiskolás gyermekek esetében az összeg alacsonyabb, azonban a 11–18 éveseknél egyre több család számol akár 100 ezer forintos (kb. 254 eurós) kiadással. A felmérésben résztvevők válaszaiból az is kiderült, a szülők 72%-ának a tanévkezdés megoldható anyagi terhet jelent, azonban a válaszadók 7%-a úgy érzi, hogy az elvárt minimumot sem tudja előteremteni. Múlt héten a Telex arról tájékoztatott a téma kapcsán, hogy minden év szeptemberében megnő a személyi kölcsönök felvételének száma, ugyanis rengeteg szülő csupán hitelből képes finanszírozni gyermeke beiskolázását.
Költséges iskoláztatás Európa-szerte
A Népszava szerint a tanévkezdés és az iskolaév során felmerülő költségek a legtöbb európai országban komoly anyagi terhet jelentenek a szülőknek.
A családi kasszát leginkább Németországban viseli meg a gyermekek iskoláztatása, ez ugyanis évente akár 3600 euró is lehet. A kiadások közül az étkeztetés ára és az iskolai kirándulások költsége a legkiugróbb.
Nagy-Brittaniában szintén drága a tanulók étkeztetése, illetve komoly anyagi terhet jelent a szülőknek – főleg többgyermekes családok esetében – az egyenruhák megvásárlása. Itt, a középiskolás tanulók esetében, a költségek elérhetik akár az évi 2600 eurót is.
Olaszországban is komoly anyagi terhet jelenthet a szülőknek gyermekük iskoláztatása: évente kb. 600–1200 eurót költenek a középiskolás diákok taníttatására. Az olaszok családi kasszáját leginkább a tankönyvek ára terheli meg. Spanyolországban szintén a tankönyvek ára a legnagyobb tétel (kb. 360 euró).
A nagyobb európai országok közül csupán Franciaországban csökkenek az iskolai kiadások az előző évekhez képest. Ennek több oka is van.
Elsősorban az, hogy évente jelentős iskolai támogatás jár a francia családoknak, kb. 450 euró minden 6–18 év közötti tanulónak.
Másrészt a francia diákok általában kölcsönbe kapják könyveiket, melyeket a tanév végeztével leadnak, így a szülők mentesülnek a tankönyvvásárlás anyagi terhe alól.
