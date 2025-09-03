Nem csak Szlovákiában, Európa-szerte is komoly anyagi teher a szülőknek az iskoláztatás

365.bank: évről évre drágább a tanévkezdés

Az iskolakezdés költségei évről évre növekednek: a válaszadók 38%-a szerint 101–200 eurót költ az alapfelszerelésekre (füzetek, írószerek, váltócipő, torna- és rajzeszközök). A szülők negyede 100 eurón belül tudja tartani a kiadásokat, míg 22% 201–300 eurót fordít ezekre. Mindezeken túl további kiadások merülnek fel az iskolai klubok, szakkörök, napközi, ebéd vagy az iskolai alapítványhoz való hozzájárulás kapcsán.

„Évről évre azt tapasztaljuk, hogy az iskolai felszerelések és eszközök ára növekszik. Míg a tavalyi tanév kezdetén a szülők 31%-a meg tudta oldani az iskolai felszerelések beszerzését 100 eurón belül, idén már csak alig egynegyedük volt erre képes”

– tette hozzá Zuzana Blažečková Janove, a 365.bank PR-vezetője.

A kiskorú gyermekeket nevelő szülők több mint 59%-ának vissza kellett fognia a kiadásait a nyári tevékenységek és az iskolakezdés költségei miatt. Az említett kiadások fedezésére a szülők 26%-a kimondottan spórol, míg 44%-uk megtakarításból vagy éppen aktuális bevételeiből fedezi ezeket – derül ki a 365.bank felméréséből, melyet Ipsos ügynökség készített. A felmérés 2025 augusztus 22. és 25. között, 550 válaszadó bevonásával készült.

A felmérés alapján a nyár folyamán a szülők többsége közös tevékenységekre, leggyakrabban például utazásra és kirándulásra költött – ez a válaszadók 72%-ára volt jellemző. Ezt követték a sporttevékenységek (43%) és kulturális programok (41%), majd a nyári táborok (30%). Legkevesebben az oktatási célú kurzusokra költöttek (5%).

„A kiadásokra vonatkozó felmérés megmutatta, hogy a szülők kb. ötöde 101–200 eurót költött az említett nyári programokra, hasonló arányban voltak azok, akik 201 és 300 euró közötti összegből fedezték ezeket a tevékenységeket. A válaszadók csupán 15%-a oldotta meg ezeket a kiadásokat 100 euró alatti összegből – összehasonlításképp a tavalyi felmérésben ez az arány még 20% volt. A többi szülő a fenti összegeket meghaladva akár több száz eurót is ráfordított ezekre az aktivitásokra” – közölte a 365.bank.