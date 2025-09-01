Közélet

Nem zárják ki a tárcák a megyék részvételét a teherautók súlyának mérésében

Kamionok egymás mellett parkolnak egy pihenőhelyen Győr megyében, emberek sétálnak közöttük.
tasr
TASR

Nem zárja ki a közlekedési és a belügyminisztérium, hogy a megyék nagyobb hatásköröket kapjanak a teherautók túlsúlyának mérésében – reagált a két érintett tárca a TASR-nek a megyei önkormányzatok felhívásával kapcsolatban.

„A belügyminisztérium nem zárkózik el a törvénymódosítástól, de először alaposan elemezni kell a helyzetet, majd előkészíteni és véleményeztetni a tervezetet” – közölte a TASR hírügynökséggel Matej Neumann belügyi szóvivő.

A közlekedési tárca álláspontja szerint ha lesz módosítás, a folyamatba nemcsak a két érintett minisztériumot, hanem a szabványügyi hivatalt is be kell vonni, de kész megvitatni a javaslatot.

„Ha a megyei önkormányzatok akarják ellenőrizni a teherautók súlyát, ahhoz kellő számú ilyen szabványosított állomást kell kialakítaniuk az utak mentén, és meg kell felelniük a közlekedésbiztonsági előírásoknak” – mondta Petra Poláčiková, a közlekedési tárca szóvivője.

Ondrej Lunter, Besztercebánya (Banská Bystrica) megye elnöke a múlt héten jelentette be, hogy a megyék hatásköröket kérnek a teherautók súlyának méréséhez és a sofőrök bírságolásához, mivel a teherforgalom rendkívüli mértékben terheli és rongálja a másod- és harmadrendű utakat, a súlybírságok pedig az államkasszába vándorolnak, nem a megyei útkezelőségekhez.

teherautó
belügyminiszérium
