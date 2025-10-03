Rastislav Trnka
Nem újítják fel a csatornahálózatot sem Rozsnyón, sem Szepsiben, a megyefőnök váratlanul megvétózta a beruházást
Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke váratlanul elkaszált egy több mint 6 millió eurós beruházást, amelynek keretében hat városban, Tőketerebesen, Rozsnyón, Szepsiben, Őrmezőn, Szobráncon és Tiszacsernyőn újították volna fel a szennyvízcsatorna-hálózatot.
A 6,1 millió eurós uniós pályázatot a Kelet-szlovákiai Vízművek (VVS) nyújtotta be. A támogatást júliusban kellett volna jóváhagynia Kassa Megye Partnerségi Tanácsának, amelynek Trnka az elnöke. A 29 tagból 28 a támogatás odaítélése mellett szavazott, egyedül a megyefőnök volt ellene, a voksolási szabályzat miatt azonban ez is elegendő volt a projekt elutasításához. Trnka döntése mindenkit meglepett, beleértve azoknak a városoknak a polgármestereit is, ahol a csatornahálózat katasztrofális állapotban van.
Trnka jobbkeze „valamit akart” a vízművektől a támogatásért cserébe
A szavazást gyanús események előzték meg. A Denník N információi szerint Trnka jobbkeze, Adrián Kuba több alkalommal is találkozott a VVS beruházási igazgatójával, Karol Kalinákkal. Kuba tagadta, hogy bármilyen feltételt szabott volna a támogatás elnyeréséért cserébe, azt mondta, csak „technikai részletekről” egyeztettek.
A beruházási igazgató ez utóbbi állítást cáfolta, hiszen ekkorra már minden részlet ki volt dolgozva, és a vízművek csak a pályázat jóváhagyására várt.
„Valamit akart” – mondta Kalinák Kubára utalva, ugyanakkor nem kívánt részleteket elárulni a követelésről, csak annyit fűzött hozzá magyarázatként: „Nem fogjuk teljesíteni a feltételeiket. Mi hivatalos úton járunk, átlátható társaság vagyunk.”
Trnka a döntését azóta sem magyarázta meg sem a vízműveknek, sem az érintett települések polgármestereinek, sem a partnerségi tanács tagjainak, és érdemben nem reagált a Denník N megkeresésére sem.
Taraba is érintett lehet
Felmerült a gyanú, hogy Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszterrel (SNS-jelölt) köthetett háttérmegállapodást arról, hogy a vízműveknek szánt forrásokat más infrastrukturális projektekre irányítják át. Ennek ugyanakkor ellentmond, hogy a minisztérium képviselője, Elena Chrenková Kušnírová a partnerségi tanácsban maga is megszavazta a támogatás odaítélését.
Michal Kiča, a Demokraták politikusa ugyanakkor rámutatott, hogy Kušnírová azóta már nem áll a minisztérium alkalmazásában. A környezetvédelmi minisztérium az újságírói kérdésekre nem reagált.
Marek Čižmár, Tőketerebes polgármestere úgy tudja, hogy a környezetvédelmi minisztériumban előkészítenek egy pénzügyi csomagot, amely a vízművek projektjeinek fedezésére szolgálna, de erről sem a polgármestereket, sem a vízműtársaságot nem tájékoztatták hivatalosan.
Kiča ezzel kapcsolatban megjegyezte: a környezetvédelmi minisztérium nem ítélhet oda csak úgy uniós forrásokat, a rendelkezésére álló uniós forrásokat is meg kell pályáztatni, és egy független bizottságnak kell döntést hoznia, amire a miniszternek – ha tiszteletben tartja a törvényt – nulla befolyása van.
„Taraba tehát nem ígérheti meg legitim módon, hogy a csatornahálózatok »minisztériumi« uniós alapokból épülnek meg. Végső soron pedig, ha valóban az ügy lenne fontos számára, nem a saját PR-ja, akkor mindegy lenne, hogy miből épülnek a csatornák – a lényeg, hogy megvalósuljon a projekt”
– tette hozzá az ellenzéki politikus.
A V4-ek között is a legrosszabb helyen állunk
Stanislav Prcúch, a Kelet-Szlovákiai Vízművek igazgatója hangsúlyozta: a beruházás elkaszálásának legnagyobb vesztese nem a társaság, hanem azok a lakosok, akiknek nap mint nap szembesülniük kell a rossz állapotban lévő, vagy a hiányzó szennyvízhálózat okozta problémákkal.
Ahogy arról az Új Szó is beszámolt, Környezetpolitikai Intézet (IEP) elemzői szerint a mostani ütem mellett Szlovákia teljes csatornázása csak 2057 körül valósulhat meg. Jelenleg csak a települések alig több mint 41%-a csatornázott, a lakosság mintegy 30 százaléka nem tud csatlakozni a csatornahálózathoz. Az ország a V4-ek közül a legrosszabb helyen áll e tekintetben, és az EU-átlag alatt teljesít, emiatt pedig több tízmillió eurós bírságok fenyegetik Szlovákiát – mutatott rá az euractiv.sk portál.
Ahogy pedig arra a Magyar Szövetség az utóbbi években többször is felhívta a figyelmet,
a szennyvízelvezetés, vagyis a csatornahálózat és a szennyvíztisztító-állomások hiánya sokkal jobban érinti a déli régiókat, sok településen még vezetékes ivóvíz sincs.
