Nem tárgyalt a parlamenti bizottság a Lengyelország elleni orosz agresszióról

Nem tárgyalt az Oroszország Lengyelországgal szembeni agressziójáról szóló határozati javaslatról, sem az ellenzék által beterjesztett határozati javaslatról csütörtöki ülésén a parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottsága. A képviselők ugyanis nem szavazták meg az ülés programját. 

A bizottságnak több, az ellenzék által benyújtott határozati javaslatról kellett volna tárgyalnia, például az uniós alapok felhasználásáról. Ján Ferenčák (Hlas), a bizottság elnöke azt javasolta, vegyék napirendre az Oroszország Lengyelország elleni agressziójáról szóló határozati javaslatot, amit a bizottság tagjai megszavaztak. Az ülés teljes napirendjét azonban nem fogadták el, mivel nem szavazta meg kellő számú képviselő. Csak az ellenzék és Ferenčák szavazott mellette, a koalíció tartózkodott.

Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) képviselő kritizálta és elfogadhatatlannak minősítette a program elutasítását. „Elítélendő cselekedet, hogy a kormánykoalíció képviselői nem képesek egy egyszerű emberi gesztust tenni a szomszédunknak” – tette hozzá Remišová.

Szerdán éjjel orosz dróntámadás indult Ukrajna ellen, a drónok megsértették a lengyel légteret. Az egyik drón törmelékei megrongálták egy lakóház tetejét Wyryki településen, Lublin régióban. Egy másik drónt Czosnówka településen találtak meg, ugyanabban a régióban.

Lengyelország
orosz-ukrán konfliktus
parlament
